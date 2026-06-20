Podpis bo ali ne bo? ZDA in Iran menda že v Švici, tam tudi Kushner

Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff kot iranski zunanji minister Abas Aragči sta na poti v Švici, kjer bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko nadaljevala pogajanja med stranema, je v petek poročal ameriški medij Axios. Glede na prvotne napovedi naj bi se srečanje obeh strani odvilo že v petek, a so ga preložili.

Glede na poročanje Axiosa, ki se sklicuje na neimenovane ameriške predstavnike, je bil Witkoff že v petek na poti v Švico. Zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner naj bi bil medtem že tam. Zaenkrat ni jasno, če se bosta tam sestala z iranskimi predstavniki. Iranski zunanji minister Aragči pa naj bi v Švico odpotoval danes.

Iran in ZDA naj bi po podpisu okvirnega dogovora o končanju vojne minuli teden sedaj začela pogajanja o uresničitvi določil sporazuma in trajnem dogovoru. Za to je predvidenih vsaj 60 dni.

Prvi krog pogovorov je bil predviden že v petek v Švici, a so srečanje, ki naj bi se ga udeležil ameriški podpredsednik JD Vance, tik pred zdajci odpovedali.

Med stranema kot posrednik že ves čas deluje Pakistan in tamkajšnji notranji minister Mohsin Nakvi je danes po poročanju iranskih medijev prispel v Iran, kjer naj bi razpravljal o nadaljevanju pogajanj med ZDA in Iranom. Med obiskom naj bi se srečal z vodjo iranske pogajalske ekipe Mohamedom Bagerjem Galibafom in zunanjim ministrom Aagčijem.

Pomembno vlogo pri posredovanju med stranema ima Katar. Katarski premier Mohamed bin Abdul Rahman Al Tani, eden glavnih posrednikov med ZDA in Iranom, je v petek že prispel v Švico.

Ameriško delegacijo naj bi sprva vodil podpredsednik J. D. Vance, vendar je v zadnjem trenutku odpovedal potovanje. Za zdaj ni znano, ali se bo pogovorom pridružil pozneje, še navaja Axios.

Vojna na Bližnjem vzhodu se je z ameriško-izraelskimi napadi na Iran začela 28. februarja. Iran je odgovoril z izstreljevanjem raket in dronov na okoliške države in zaprtjem Hormuške ožine, ZDA so se odzvale z blokado iranskih pristanišč.

V skladu z dogovorom naj bi končali vsi spopadi, vključno z Libanonom. Iran je pristal še na razredčenje svojega visoko obogatenega urana, medtem ko je odprava sankcij vezana na končen dogovor o iranskem jedrskem programu. ZDA naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen pa bo še 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana.