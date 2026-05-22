Vučićev naslednik: Podpora študentom je moja moralna odgovornost

Zaradi dosledne obrambe avtonomije univerze in pravice študentov do protestov ima rektor Univerze v Beogradu Vladan Đokić status upornika proti režimu in velja za študentskega kandidata za predsednika. Profesor arhitekture je tarča ostre diskreditacijske kampanje v medijih, ki so naklonjeni režimu, podpora študentom pa zanj ni politično vprašanje, temveč vprašanje profesionalne in moralne odgovornosti, je dejal v intervjuju za Delo.

Univerza v Beogradu je najstarejša in največja visokošolska institucija v Srbiji. Ima več kot dvestoletno tradicijo in je uvrščena med dva odstotka najboljših univerz na svetu. Združuje študente, sodelavce, raziskovalce in profesorje z 31 fakultet in enajstih inštitutov. Po velikem študentskem uporu, s katerim so mladi zahtevali spoštovanje osnovnih demokratičnih načel, obračun s korupcijo, delovanje pravne države in institucij, se je beograjska univerza soočila z represijo vse bolj avtokratskega režima Aleksandra Vučića, rektor Vladan Đokić pa je zaradi neomajne podpore študentskemu boju državni sovražnik številka ena.