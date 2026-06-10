Podpredsednik ukrajinske vlade za Delo: Smo ključ do bolj avtonomne Evrope

Stavbi vrhovne rade in kabineta ministrov v Kijevu sta zelo dobro zastraženi, okna zavarovana z vrečami peska in zastrta z lesenimi ploščami, ki v primeru eksplozije v bližini preprečijo usodne posledice letenja črepinj. V enem od takšnih prostorov sva se po končani okrogli mizi o evropski prihodnosti Ukrajine, na kateri je sodelovala tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, pogovarjala s Tarasom Kačko, podpredsednikom vlade za evropske in evroatlantske integracije.

Ko sem danes poslušal komisarko za širitev Marto Kos, je večkrat omenila pomen enotnosti. Zakaj to tako zelo poudarja?

Mislim, da predvsem zato, ker je Marta izjemno proaktivna in veseli me, da išče zelo praktične in sodobne rešitve, ki so žive. Takšne, ki odgovarjajo na aktualne izzive. In kar smo slišali danes na teh javnih dogodkih in v vseh pogovorih, je, da se veliko dela za preoblikovanje širitve iz tako imenovane tranzicijske paradigme, kot je bila pri Sloveniji, torej postkomunistični državi po prehodu iz planskega v tržno gospodarstvo, iz totalitarizma v demokracijo.