Podrta stena Bele hiše razburja kritike

V nadaljevanju preberite:

»To ni njegova hiša, to je vaša hiša in on jo uničuje!« S temi besedami je nekdanja prva dama Hillary Clinton obsodila razbijanje vzhodnega krila ameriške Bele hiše za gradnjo »velike čudovite dvorane« po načrtih sedanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Na delu obstoječe stavbe je zazijala luknja in za mnoge gre za oskrunitev zgodovinskega poslopja ob washingtonski Pensilvanski aveniji. Trump načrtuje veliko dvorano z visokimi okni, za katero bo 250 milijonov dolarjev podaril sam in zbral z donacijami.