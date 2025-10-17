Italijanska mafija podtaknila bombo v avto preiskovalnega novinarja

Avtomobila novinarja in voditelja preiskovalne oddaje Report Sigfrida Ranuccija ter njegove hčerke sta ponoči eksplodirala zaradi podtaknjene bombe. Vozili sta bili parkirani pred Ranuccijevo hišo v Campo Ascolanu, blizu Rima, poročajo italijanski mediji. V eksploziji je bila poškodovana tudi sosednja stavba.

Bomba je eksplodirala okoli desete ure zvečer. Preiskovalni novinar je novico objavil na družbenih omrežjih in zapisal, da sta sunka eksplozije pretresla celotno sosesko. Bombo naj bi podtaknili člani mafije, ki jih je preiskoval Ranucci. Novinar je v zadnjih mesecih prejel več groženj.

Sigfrido Ranucci je italijanski preiskovalni novinar in režiser. FOTO: ArezzoTV/Wikipedia

Predsednica vlade Giorgia Meloni je novinarju izrazila solidarnost in ostro obsodila zastraševanje. »Svoboda in neodvisnost informacij sta brezpogojni vrednoti naše demokracije, ki jo bomo še naprej branili,« je še zapisala.

Po poročanju portala Rai News je bil novinar po incidentu vidno pretresen. Dejal je, da se je domov vrnil malo pred eksplozijo, njegova hčerka pa je svoj avto zraven parkirala 20 minut zatem. Po poročanju oddaje Report je bila eksplozija tako močna, da bi lahko poškodovala morebitne mimoidoče.

Primer preiskujejo tožilci rimske protimafijske enote (DDA). Tožilec Carlo Villani vodi preiskavo poškodovanja lastnine z mafijsko metodo. Ranucci je pod policijsko zaščito od leta 2021, ko ga je poskušala ubiti mafijska združba 'Ndrangheta.