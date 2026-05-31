Pogajajo se tudi generali, ne samo vohuni

Kuba že skoraj na kolenih: Poslavljajo se še zadnja tuja turistična podjetja, ki so upravljala hotele.

V Guantanamu na jugovzhodni obali Kube, kjer imajo ZDA vojaško oporišče, so se te dni srečali generali, ki verjetno odločajo o tem, ali se bo na otoku zgodil miren prehod iz podrtega sistema v neznano prihodnost ali pa bo prej še pokalo in bodo ljudje umirali. ZDA so v Guantanamo poslale šefa južnega poveljstva, ki vodi vse operacije v Latinski Ameriki in na Karibih, Kubanci pa tudi enega izmed svojih najvplivnejših vojakov. Podrobnosti niso znane, vendar tudi o nedavnem obisku glavnega šefa ameriške obveščevalne službe Cia ni pricurljala nobena zaupanja vredna novica. Havana in Washington se tipata, v bazi Guantanamo pa se predvsem bojijo, da bi Kubanci proti njim izstrelili brezpilotnike, ki so jih pred kratkim dobili iz Irana in Rusije. Brezpilotniki, ki so ta čas glavno propagandno ...