Pogajali bi se o vstopu v EU in slavili vojne zločince

V nadaljevanju preberite:

Čeprav ni izpolnila postavljenih pogojev, bo Bosna in Hercegovina 21. marca dobila vabilo k začetku pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, napoveduje predsednik entitete Republika Srbska Milorad Dodik. Dodik, ki sicer javno slavi obsojene vojne zločince in zanika genocid v Srebrenici, ni edini predstavnik oblasti v BiH, ki se zateka v zgodovinski revizionizem. Ali država, kjer oblastniki zavračajo vrednote antifašizma in solidarnosti med narodi, na katerih temelji Evropska unija, sodi v evropsko družino?