Analitik za Delo: Evropa lahko prisili Rusijo, da jo vzame resno

Evropski predstavniki so se pred začetkom tristranskih pogajanj v Abu Dabiju o končanju vojne v Ukrajini sestali z ameriškimi in ukrajinskimi sogovorniki, vendar za skupno pogajalsko mizo z Rusijo niso dobili prostora.

»V idealnem primeru bi morala imeti Evropa sedež za pogajalsko mizo, saj so mirovna pogajanja temeljnega pomena za evropsko varnost. Toda zgolj vztrajanje pri tem ni dovolj,« je za Delo poudaril Fredrik Wesslau, višji raziskovalec pri Evropskem svetu za zunanje odnose (ECFR).