Pogajanja med pripravami na vojno

Pogajanja med Iranom in Združenimi državami, ki so danes potekala v Omanu in v katerih središču je bilo vprašanje iranskega jedrskega programa, do konca redakcije niso prinesle velikega preobrata. Ta bi pomenil, da grožnja z ameriškim vojaškim posredovanjem ni več aktualna, a to žal ne drži. ZDA, ki so v regiji nakopičile velikanske vojaške zmogljivosti, so namreč pripravljene na (ponovno) bombardiranje ciljev v Iranu, iranske oblasti pa se še naprej, bolj kot karkoli drugega, borijo za lastno (politično) preživetje.

Ko je Iran pred dvema tednoma zaprl zračni prostor in so številne države pozvale državljane, naj zapustijo Iran, se je zdelo, da bodo ZDA – najverjetneje skupaj z Izraelom, ki tako rekoč ves čas pritiska na Washington, naj začne vojaško posredovanje proti iranskemu režimu – povzročile vojno. Tudi signali iz Teherana so govorili o pripravljenosti na vojno. Toda v vmesnem času sta se tako ameriška administracija kot iransko vodstvo odločila za diplomacijo – v zadnjih dneh so se v dogajanje intenzivno vmešali Egipt, Oman, Savdska Arabija, Katar in Turčija. Nekaj življenja je pokazala celo Evropska unija. »Posledica« so bila današnja pogajanja v Omanu, ki so bila primarno namenjena novemu dogovoru o iranskem jedrskem programu.