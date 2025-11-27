Pogajanja še ne bodo tako kmalu končana

Dobro obveščeni in kot običajno­ neimenovani viri so za britanski tednik Economist povedali, da lahko pogajanja o mirovnem sporazumu trajajo še nekaj mesecev. Tisti, ki so blizu pogajanjem, govorijo o precejšnjem napredku, ki da je zbližal nekatera stališča Rusije in Ukrajine, a da nihče ne verjame, da se bo ruski predsednik Vladimir Putin strinjal z najnovejšo različico mirovnega načrta, o katerem se je ukrajinska delegacija dogovorila z ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiem v Ženevi. »Proces ni v prid Ukrajini: pogajanja so namenjena uskladitvi ruskih zahtev z ukrajinskimi koncesijami. Zadnjo besedo bo verjet­no imel Kremelj,« so ugotovili v Economistu.