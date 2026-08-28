Pogled iz Izraela: Zakaj Netanjahu sploh potrebuje podporo Janše

Slovenski veto na skupno izjavo Evropske unije o širitvi izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu je ponudil enega prvih konkretnih odgovorov na vprašanje, kakšno vrednost ima Slovenija po vrnitvi Janeza Janše na oblast v očeh Izraela. Kar jo dela pomembno za vlado Benjamina Netanjahuja, je predvsem njen položaj znotraj EU: tudi majhna članica lahko pri vprašanjih, ki zahtevajo soglasje, prepreči skupno evropsko stališče in s tem Izraelu zagotovi pomembno diplomatsko kritje.

»Z Netanjahujevega vidika vrednost Slovenije ni v njeni velikosti, temveč v njenem mestu v sistemu odločanja EU: majhna država članica lahko pridobi precejšen vpliv, kadar je potrebno soglasje,« je za Delo ocenil Šaron Pardo, profesor evropskih študij in mednarodnih odnosov na Ben-Gurionovi univerzi v Negevu ter višji raziskovalec na inštitutu JPPI.