Pogled Minska na boj za vroči stolček

Belorusi so prepričani, da je slovenska kandidatura »politična odločitev, ki je poskus kaznovanja Belorusije za njeno neodvisno zunanjo politiko in pristope na mednarodnem prizorišču«, kakor je sredi maja v New Yorku povedal njihov veleposlanik v ZN Valentin Ribakov. »Kot tistega, ki nam bo pomešal štrene, so našli Slovenijo, ki je svojo kandidaturo napovedala 17 let pred načrtovanim vrstnim redom,« je v nedeljo povedal komentator prvega programa beloruske državne televizije Andrej Sič.