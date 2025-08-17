Pogled na premirje s kitajskega zornega kota

V nadaljevanju preberite:

Ko je kitajski zunanji minister Wang Yi prejšnji mesec visoki predstavnici EU za zunanje zadeve Kaji Kallas dejal, da Peking ne more sprejeti poraza Rusije v ukrajinski krizi, to še ni pomenilo, da lahko Kitajska sprejme veliko zmago predsednika Vladimirja Putina na pogajanjih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Azijska sila upa, da bo mir dosežen v obliki prekinitve ognja ali premirja in da bo ta sporazum temeljil na kompromisu. Prav tako upa, da bo konec nasilja v Ukrajini pomenil neporaženega, a oslabljenega Putina, ki se bo moral še vrsto let osredotočati na rusko mejo z Evropo, ki bo moral nafto in plin še naprej prodajati po nizkih cenah in ne bo sposoben privoliti v partnerstvo s Trumpom, da bi skupaj potisnila v kot Kitajsko.