Pogled skozi oči viralne študentke: Ušteli so se, niso nas prestrašili

V Čačku rojena študentka četrtega letnika srbskega jezika in književnosti Minja Đelkapić je od začetka dejavna na protestih študentov proti srbski oblasti. Po skoraj dveh letih upora je njena Srbija tik pred volitvami, za katere verjame, da so usodna priložnost za njeno generacijo, da ubrani srbsko demokracijo pred naraščajočo avtokracijo. Udeleženka številnih protestnih akcij je v srbski javnosti zaslovela s posnetkom z enega od pohodov, ko je pela in plesala s poškodovano nogo. »Kdor pogumno, vztrajno in dejavno čaka, ta tudi dočaka. Dočakali bomo dan, na katerega nismo čakali križem rok. V prvi vrsti pričakujemo najštevilčnejšo udeležbo do zdaj, enak odziv, kot smo ga imeli med protesti, pohodi, vožnjami s kolesi po Srbiji in v diaspori, stališča, ki smo jih slišali med akcijo ...