Pogovoriti se moramo o rasizmu

Frankfurt – Po protirasističnih protestih zaradi umora Georgea Floyda tudi v Evropi se je v Nemčiji razvnela razprava o rasizmu in drugih oblikah diskriminacije v nemških policijskih vrstah. Prva dama socialdemokratske SPD Saskia Esken je razburila policijo in strankarske kolege z izjavo o latentnem rasizmu med policisti. Zdaj se v Nemčiji sprašujejo, ali je v tem kaj resnice.Da je med nemškimi policisti mogoče najti posameznike ali celo skupine, ki so tesno povezane s skrajno desnimi gibanji, kot so Pegida in neo­nacistične združbe, ki so sovražno nastrojena do migrantov in Nemcev s tujimi koreninami, ni skrivnost. Minuli dve ...