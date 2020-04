FOTO:Pogrebnice samohranilke iz Harlema

Lily Sage Weinrieb, Alisha Narvaez, Jenny Adames in Nicole Warring. FOTO: Andrew Kelly/Reuters



Mame samohranilke

Alisha Narvaez. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Lily Sage Weinrieb.FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Borba s časom

Lily Sage Weinrieb. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Alisha Narvaez in Jenny Adames. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Zadnje slovo

Med najhujšim tednom smrti v New Yorku, ko so zdravstveni uradniki začeli pokopavati žrtve koronavirusa v množični grobnici na otoku Hart , so štiri ženske podjetnice pogrebnega zavoda International Funeral & Cremation Service zavihale rokave in se lotile dela.Skupina pogrebnic v petkah z newyorškega Harlema je želela biti v teh časih koristna. Po njihovem bi moral človek vsaj po smrti dobiti tisto, kar si je želel, čeprav to v življenju nikoli ni bilo mogoče.V prvih bojnih linijah pandemije so medicinske sestre in zdravniki, ki skrbijo za okužene s koronavirusom. Obstaja pa tudi fronta tistih, ki skrbijo za mrtve. Le ti so zaradi svojega dela v skrbeh, saj se lahko tudi oni okužijo in umrejo. Nekateri v tem poslu so začasno poslali svoje otroke k sorodnikom, da bi jih s tem dodatno zaščitili pred možno okužbo. In ker ameriška mesta, kot je New York, nikoli niso bila zasnovana za tolikšno število mrtvih, je delo pogrebnikov v tem času še toliko bolj na udaru.Število smrtnih žrtev koronavirusa je prav v ZDA najvišje na svetu. Tretjina smrti, več kot 13.000, je bilo prav v New Yorku, najbolj naseljenem mestu v ZDA, ki pa ima samo štiri krematorije.36-letna, vodja pogrebnega zavoda, je na začetku pandemije 17-letno hčero poslala živeti k njeni sestri dvojčici, a po dveh tednih je bila razdalja za njiju prevelika. »Vedno sva bili samo jaz in ona. Želela je priti domov,« pravi samohranilka. Alisha se na pogrebnem zavodu oprha po balzamiranju, oprha se preden gre domov, doma odstrani vsa oblačila na hodniku in se ponovno oprha. Svojo torbo razprši z razkužilom in izpere usta z Listerinom. »Moram poskrbeti, da bom zdrava. Narediti moram vse, da ne bom škodovala svoji hčeri,« pravi. »Čeprav je ona že nekaj tednov v karanteni, vsak dan, ko pridem domov iz službe, zanjo predstavlja možnost okužbe.«36-letna, direktorica v pogrebnem zavodu, je hčerko poslala živeti k materi. Pred kratkim se je ujela, kako jo je sporočilo njene hčerke postavilo na realna tla. »V tistem trenutku se mi je zlomilo srce,« pravi. »Hči potrebuje svojo mamo. Ne potrebuje Jenny, direktorico pogrebnega zavoda.«33-letnoskrbi, da bo umrla ali okužila svojega 10-letnega sina. Njen fant je na delovnem mestu dobil virus. Na srečo si je opomogel. Zaradi tesnobe je ostala teden dni doma. »To je travmatično za vse,« pravi. »Nobena mrliška šola vas ne more pripraviti na to, kar zdaj doživljamo.25-letnase je preselila iz hiše, v kateri je živela s prijatelji, ker se ji ni zdelo prav, da bi svoje sostanovalce nenehno ogrožala s potencialno okužbo. Starši so ji dovolili, da se je preselila domov, vendar pravi, da je nihče ni objel več kot mesec dni. »To je grozno,« zaupa. Več noči vsak teden Lily prespi kar v kapeli njihovega pogrebnega zavoda.Smrt med pandemijo ni lepa. Hladilne prikolice pred bolnišnicami nimajo dovolj prostora, zato so trupla včasih zložena eno na drugo, včasih pa so jih primorani dati tudi na tla. Nekatere prikolice nimajo elektrike, zaradi česar je notranjost temna.Bolnišnice, ki so normalno hranile trupla do 14 dni, jih lahko v teh časih obdržijo le do 6 dni.»Pred vami je še 20 drugih pogrebnih direktorjev, ki morajo prevzeti trupla iz hladilnih prikolic,« pravi Nicole, ena od pogrebnic. »Vidite na tone vreč s trupli, na njih pa so nalepke COVID-19, COVID-19, COVID-19. To je kot v grozljivki.«Pred dvema tednoma je štirim ženskam, ki vodijo pogrebni zavod in so vse matere samohranilke, zmanjkalo zaščitnih rokavic. V tem pomanjkanju je Jenny dobila nepričakovano darilo od očeta njene hčerke. »Sovražimo se,« razlaga, vendar pravi, da se je za pomoč obrnila, ker on dela v bolnišnici. Prinesel ji je rokavice, škatlo mask in predpasnike.Telefoni v pogrebnem zavodu nenehno zvonijo, v ozadju pa se slišijo sirene reševalnih vozil. Dobavitelji pravijo, da jim zmanjkuje krst in žar. Jenny pove, da družinam pokojnika njihov pogrebni zavod ne ponuja več kataloga s krstami, ampak lahko ti izberejo le še barvo.Pogrebni dom v Harlemu je eden redkih, ki omogoča ogled žrtev COVID-19. Zaradi pandemije se lahko naenkrat zbere le 10 ljudi. Večina družin je številčnejša, zato njihov zavod ponuja štiriurne oglede, vsako uro največ 10 ljudi. Družine morajo zaščitne rokavice in maske priskrbeti sami.Jennyin dedek je umrl za koronavirusom 6. aprila. Teden dni kasneje, na veliki petek, je umrla njena teta. Sum na COVID-19 je pisalo na mrliškem listu. Bila sta družinska člana, zato je Jenny sama poskrbela za oba. »Nisem čustveni tip, če sem odkrita. Ne želim biti brezčutna, ampak to je moje delo. S tem se preživljam.«