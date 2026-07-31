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    Svet

    Pogrešan svetovno znani alpinist, odnesel naj bi ga plaz

    Nirmal Purja, ki je bil vodja odprave, je znan po tem, da je leta 2019 v nekaj več kot šestih mesecih osvojil vseh 14 osemtisočakov.
    Nirmal Purja na gori Čo Oju. FOTO: Arhiv Dela
    Galerija
    Nirmal Purja na gori Čo Oju. FOTO: Arhiv Dela
    R. I.
    31. 7. 2026 | 06:16
    31. 7. 2026 | 07:43
    4:14
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    Na pakistanskem Broad Peaku, eni od najvišjih gora, se je sprožil plaz. Oblasti pogrešajo še šest alpinistov, tudi svetovno znanega plezalca, rojenega v Nepalu, Nirmala Purjo, ki je vodil alpinistično odpravo. Danes so začeli iskati pogrešane. Briad Peak je sicer 12. najvišja gora sveta.

    Pakistanske oblasti so na goro poslale dva reševalna helikopterja, a bo potek iskanja odvisen od vremena. Trupli štirih alpinistov so že našli, njihova identifikacija poteka, je sporočil Arshad Khan, predsednik Pakistanskega alpinističnega kluba Možnosti, navaja Katmandupost. Verjetnost, da je kdo od preostalih šestih plaz preživel, je majhna.

    Iz kluba so sporočili, da so prejeli  »skrb vzbujajoča poročila« o plazu, ki je v četrtek okoli poldneva na Broad Peaku v gorovju Karakorum zadel alpinistično ekipo. Khan, predsednik kluba, in drugi člani njegovega vodstva so v stiku z vladnimi oblastmi in pristojnimi službami ter usklajujejo iskalno-reševalno akcijo.

    Leta 2019 v pol leta osvojil vseh 14 osemtisočakov

    Purja, ki je bil vodja odprave, je znan po tem, da je leta 2019 v nekaj več kot šestih mesecih osvojil vseh 14 osemtisočakov. Od četrtka, ko se je na 8047 metrov visoki gori sprožil plaz, nimajo z njim oziroma z njegovo skupino nobenega stika. 

    V plezalni skupini naj bi bili po poročanju BBC en Američan, Kitajec, Pakistanec, Omanec in šest Nepalcev. Skupina je bila sestavljena iz vodnikov in tujih klientov, ki so želeli osvojiti Broad Peak.

    Plezalci z drugih gora so že odšli pod omenjeno goro, da bi pomagali pri iskanju pogrešanih. Včeraj naj bi še zaznali signal na sledilni napravi, ki jo je imel pri sebi Purja. 

    Znameniti posnetek gneče na Everestu, ki ga je naredil prav Purja. FOTO: Nirmal Purja 
    Znameniti posnetek gneče na Everestu, ki ga je naredil prav Purja. FOTO: Nirmal Purja 

    43-letni Purja je nekdanji član britanskih Gurk, rekrutov britanske vojske, pa tudi član elitne skupine britanske mornarice, svoj projekt osvajanja najvišjih gora v bliskovito kratkem času, poimenovan »Projekt mogoče«, pa je začel aprila leta 2019.

    Najprej je osvojil Anapurno, nato Daulagiri, Kangčendzengo in Makalu. Potem je prišla na vrsto najvišja gora sveta, Everest, nakar mu je uspelo splezati še na Lotse in Makalu - vse to v zgolj mesecu dni. 

    S svojo alpinistično kariero je Purja začel leta 2012. FOTO: Aamir Qureshi/Afp
    S svojo alpinistično kariero je Purja začel leta 2012. FOTO: Aamir Qureshi/Afp

    Sledila je tako imenovana druga faza misije »mogoče« in sicer pakistanski del. Purja je tam najprej splezal na 8125 metrov visoko Nanga Parbat, da bi mu podvig uspel v zastavljenem času, je »zdrvel« še na Gašerbrum 1 in 2 ter osvojil drugo najvišjo goro sveta, sloviti K2. Triindvajset dni kasneje je že preplezal Broad Peak, peto in zadnjo goro v omenjeni drugi fazi.

    Septembra je potem v le tednu dni osvojil še Čo Oju in Manaslu. Purja je za francosko tiskovno agencijo takrat dejal, da so se mu pred podvigom vsi smejali in ga spraševali: »Le kako ti bo to uspelo?«

    S svojo alpinistično kariero je Purja začel leta 2012, ko je bil v baznem taboru pod Everestom, a namesto, da bi se vrnil, se je odločil osvojiti vrh 8848 metrov visokega očaka.

    Že pred zadnjim rekordom jih je v rokah držal kar nekaj - postal je na primer človek, ki mu je najhitreje uspelo uspeti dva osem tisočaka. Leta 2018 ga je britanska kraljica Elizabeta II. nagradila z medaljo za civilne dosežke. 

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