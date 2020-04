Pogrešana vnukinja Roberta Kennedyja in njen osemletni sin

Guverner Marylanda Larry Hogan je sporočil, da so sprožili iskalno akcijo za dvema članoma slavne družine Kennedy. Pogrešajo vnukinjo nekdanjega pravosodnega ministra ZDA in predsednikovega brata Roberta Kennedyja Maeve Townsend in njenega osemletnega sina Gideona, ki ju je s kanujem odneslo v Atlantik.



Hogan je dejal, da sta šla s kanujem veslat v zalivu Chesapeake in nista prišla nazaj. V petek je sporočil, da se iskalna akcija nadaljuje, vendar je vseeno izrazil iskreno sožalje nekdanji podguvernerki Marylanda Kathleen Kennedy Townsend, ki je mama oziroma babica pogrešanih.



Robert Kennedy je bil brat predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, ki je bil ubit leta 1963 med obiskom Teksasa. Robert Kennedy je bil ubit pet let kasneje v Kaliforniji, ko se je potegoval za predsedniško nominacijo demokratske stranke.



Maeve in Gideon Townsend sta šla veslat že v četrtek, ko so gasilci popoldne po krajevnem času prejeli klic, da je majhen kanu odneslo v zaliv Chesapeake. Sprožili so reševalno akcijo, vendar so do večera našli le kanu in veslo. Iskanje se je brez uspeha nadaljevalo tudi v petek, nato pa so ga prekinili. Obalna straža je sporočila, da so v 26 urah prečesali 5887 kilometrov po zraku, morju in kopnem.