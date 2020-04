Pojasnjene okoliščine morilskega pohoda v Novi Škotski

PREBERITE TUDI :

Množični strelski pokoli so izjemno redki v Kanadi in zadnji velik se je zgodil v Montrealu leta 1989, ko je strelec na politehniški fakulteti pobil 14 žensk in se na koncu še sam pokončal. FOTO: Tim Krochak/Afp

Kanadska policija je v petek pojasnila doslej neznane podrobnosti morilskega pohoda, ki ga je preteklo soboto in nedeljo izvedel 51-letni zobni protetik. Začelo se je v soboto zvečer s sporom z dekletom in končalo 13 ur kasneje in po 22 smrtnih žrtvah na bencinski črpalki, kjer je morilca pokončal policist.Wortman je bil skupaj z zaročenko na zabavi pri sosedih v zaselku s 100 prebivalci Portapique nedaleč od mesta Halifax. Tam je prišlo do prepira, Wortman je zaročenko odvlekel domov, jo privezal in se vrnil na zabavo z orožjem ter pobil sedem ljudi.Zaročenka je v tem času pobegnila in se skrila v gozd, kjer je ostala do nedelje zjutraj, ko je poklicala policijo in opozorila, da ima Wortman orožje, policijsko uniformo in se vozi naokrog v policijskem avtomobilu. Kanadski mediji navajajo Wortmanove sosede, ki pravijo, da je bil redno nasilen do zaročenke.V kraju Portapique je pobil skupaj 13 ljudi in zažgal nekaj hiš, med njimi svojo, ter se odpeljal proti mestu Wentworth. Policija je vmes v Portapiqueju našla ranjenca, ki je prijavil, da ga je ustrelil nekdo iz policijskega avta. Policija je nato prebivalce okolice opozorila, naj ostanejo v svojih hišah, ni pa jim povedala razloga. Zaradi tega je bilo še več mrtvih.Ko je zaročenka v nedeljo zjutraj poklicala na nujno številko, se je sprožilo še več podobnih klicev 60 kilometrov stran od Portapiqueja, ki so prijavljali strelske napade. Ubil je moškega in žensko, ki ju je poznal, nato trkal pri sosedih, ki so bili dovolj pametni in niso odgovorili. Nato je šel naprej, mimogrede iz avtomobila ubil žensko in ustavljal avtomobile ter pobijal. Presenetil je policista in ga večkrat ustrelil iz avtomobila v avtomobil in ga ranil. V morilčev avtomobil se je nato čelno zaletela policistka, vendar je Wortman prvi izstopil, jo izvlekel iz avtomobila in usmrtil.Ukradel je njeno pištolo in zažgal oba avtomobila, ustavil mimovozeči avto, ubil voznika in ukradel vozilo, s katerim se je odpeljal do znanke, ki jo je ubil in ji ukradel avtomobil, slekel uniformo in se odpeljal napolnit rezervoar ukradenega vozila. Na bencinski črpalki v kraju Enfield kakšnih 90 kilometrov od Portapiqueja ga je potem končno ustrelil policist, ki je prav tako polnil rezervoar svojega vozila.Množični strelski pokoli so izjemno redki v Kanadi in zadnji velik se je zgodil v Montrealu leta 1989, ko je strelec na politehniški fakulteti pobil 14 žensk in se na koncu še sam pokončal.Kanadski premierje v torek dejal, da bo predlog zakona za zaostritev orožarske zakonodaje s prepovedjo polavtomatskih pušk, ki so priljubljeno sredstvo za pobijanje množičnih morilcev v ZDA, sprejet zelo hitro. Zakon je bil že skoraj vložen v proceduro, vendar je vmes izbruhnila pandemija novega koronavirusa. Zdaj bodo postopek pospešili in morda bodo pri tem uspešnejši kot pri južnih sosedih, kjer noben množični pokol kongresa ne prepriča v zaostritev orožarske zakonodaje.