Pokojni Jeffrey Epstein sega iz groba

Razkritja iz temačnih globin pedofila visoke ameriške družbe Jeffreya Epsteina so doslej bolj prizadevala demokrate, bodo ti končno v globine potegnili republikanskega predsednika Donalda Trumpa? Demokratski člani nadzornega odbora predstavniškega doma so objavili devetnajst fotografij s pokojnim finančnikom in filantropom, na katerih je tudi nekdanji floridski sosed Trump.

Epstein je avgusta 2019 umrl v newyorškem zaporu, njegovi znanci pa se morajo še danes braniti obtožb. Trump je na več od devetnajstih na novo objavljenih fotografij v družbi Epsteina in drugih ljudi, na eni s petimi ženskami z zamegljenimi obrazi. Na eni so kondomi z njegovo podobo in ceno 4,50 dolarja.