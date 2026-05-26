Pokojnine naraščajo, starševsko nadomestilo se krči

Zaradi več deset milijard evrov proračunske luknje, morajo ministri vlade kanclerja Friedricha Merza najti rezerve. Na ministrstvu za družino bo, kot vse kaže, najkrajšo odneslo starševsko nadomestilo. A proti temu so se že uprli številni politiki, tako v CDU kot SPD. V podmladku CDU tudi opozarjajo, da so se v zadnjih dveh desetletjih pokojnine zvišale za 60 odstotkov, starševsko nadomestilo pa je realno nižje za 40 odstotkov. Opozarjajo, da to ni medgeneracijsko pravično. Poleg tega pa se Nemčija sooča še z rekordno nizko rodnostjo.