FOTO:Pokol v Splitu odpira vrsto bolečih vprašanj

Hrvaška že dolgo ni bila priča tako surovemu umoru, kot ga je pred tednom zakrivil 25-letni hrvaški pomorščak Filip Zavadlav. Čeprav je sredi belega dne na ulici v Splitu z avtomatsko puško ustrelil tri ljudi, je storilec, ki mu grozi do 50 let zapora, požel strašljivo veliko simpatij javnosti na Hrvaškem in v drugih državah nekdanje Jugoslavije.Ob tem se odpirajo težka vprašanja, najtežje je verjetno, kje smo kot družba zašli, da toliko ljudi simpatizira s trojnim morilcem.Kakšna bo usoda Filipa Zavadlava, ki je prejšnjo soboto vzel zakon v svoje roke in sredi Splita umoril tri ljudi, bo verjet­no znano kmalu. Edino ...