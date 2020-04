Pokvarjeno predsedovanje svetu EU

Ljubljana – Hrvaška bo še dva meseca predsedovala svetu EU. Od več kot 160 napovedanih dogodkov jih zaradi pandemije velika večina ni bilo uresničenih, sestanki in dogajanje pa so se preselili na spletna omrežja ali bili organizirani kot videokonference. Samozavesten začetek prevzema bruseljskih vajeti je tako propadel, prav tako načrti o samopromociji in uveljavljanju Hvraške kot močne proevropsko usmerjene članice.Šest let in pol po vstopu je Hrvaška prevzela predsedovanje svetu EU, na kar se je dolgo pripravljala. Politično in »scensko«, saj je želela narediti kar se da lep vtis. Že pred časom so uredili do zdaj še ...