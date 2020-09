Pol leta je dolgo obdobje v zunanji politiki

Preobrazba, ki jo je slovenska zunanja politika doživela v zadnjih šestih mesecih, še ni končana. Načrti ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja so ambiciozni, a za zdaj ostajajo v mejah realnosti. To je opazno zlasti pri reševanju nekaterih večnih dilem, kot so odnosi s Hrvaško, kjer so predstavniki države previdni pri napovedovanju prihodnjega razvoja dogodkov. Kaj se je na zunanjepolitičnem področju dogajalo v zadnjih šestih mesecih?Zunanje ministrstvo je skupaj s slovenskimi diplomatskimi predstavništvi po svetu na vrhuncu pandemije odigralo vidno vlogo pri oblikovanju ukrepov za uspešno zajezitev virusa. To je kot ...