V nadaljevanju preberite:

Zjutraj je Ukrajina doživela enega od najhujših napadov na energetsko infrastrukturo od začetka vojne, ki danes traja že 1024. dan. Ruska vojska je poslala v napad okoli 200 brezpilotnih letal in 93 raket, ki so leteli na cilje po Ukrajini in povzročili precejšnjo škodo.