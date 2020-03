Poleg novega virusa še gripa

Doslej je bila v severni sosedi ena največjih žrtev pandemije zaposlenost: število brezposelnih je samo v ponedeljek in torek zraslo za 49.000. Vlada je napovedala, da bo za ublažitev gospodarske krize namenila 38 milijard evrov pomoči, analitiki v banki Raiffeisen Bank International pa napovedujejo, da se bo avstrijsko gospodarstvo letos skrčilo za 4,5 odstotka.

Parki ostajajo odprti

Število tistih, ki so jim odkrili okužbo, se podvoji vsake 2,8 dneva.

Vsak dan se število odkritih okužb poveča za 28,1 odstotka.

Oseba, pri kateri so našli virus, je v povprečju okužila 1,6 drugih ljudi.

Karantenska oaza Tirolska

Od jutri naprej pa vsaj do 7. aprila bo potnike, ki se iz različnih razlogov še odpravljajo iz Slovenije v Avstrijo, na meji čakal pregled okuženosti za koronavirusom. Zračni promet s severno sosedo je skorajda izumrl, a tisti, ki bodo od jutri naprej prileteli v Avstrijo, bodo morali v 14-dnevno samoizolacijo.Avstrija je zaradi pandemije uvedla nadzor nad mejami s šestimi državami: Italiji, Liechensteinu, Nemčiji in Švici sta se danes pridružili še Madžarska in Slovenija. Potniki lahko trenutno še brez nadlegovanja pridejo iz Češke in Slovaške, ki pa sami k sebi ne spuščata nobenega tujca več. Zaradi razvoja dogodkov so se v Avstriji odločili, da bodo podaljšali obvezno služenje tako vojaškega kot alternativnega civilnega roka, vpoklici pa čakajo tudi rezerviste. Iz obrambnega ministrstva so sporočili, da bodo tisti vojaki, ki bi morali domov konec marca, ostali na služenju še dva meseca.V Avstriji so do danes popoldne opravili skoraj 14.000 testov in z njimi doslej odkrili že več kot 2.000 primerov okužbe s koronavirusom. Doslej je za boleznijo covid-19 umrlo šest ljudi. A dodatna težava je v tem, da je v primerjavi z lanskim letom tudi več obolelih z gripo, je danes potožil zdravstveni minister. Predvidevajo, da bo v letošnji sezoni gripa zakrivila okoli 600 smrtnih žrtev med Avstrijci. Oblasti na Dunaju pravijo, da pri razvoju dogodkov zaostajajo kakih 14 dni za Italijo, kjer je zdravstveni sistem na robu zmogljivosti, a da upajo, da jo bodo odnesli z lažjimi posledicami in da ne bo treba poseči po pretirano nedemokratičnih ukrepih, kakor se je včeraj izrazil Anschober. A ukrepe zaostrujejo. Do konca tedna bodo morala zapreti vrata tudi tista zdravilišča, kopališča in okrevališča, ki tega po izbruhu krize niso že sama storila.Čeprav se lahko tudi to zgodi v naslednjih dnevih, vseh športnih igrišč in parkov v Avstriji še niso zaprli, le obiskovalci bodo morali spoštovati pravilo, da mora biti med njimi vsaj en meter razdalje, je povedal zdravstveni minister. »Prosim, držite se tega. V nasprotnem primeru lahko pričakujete posledice,« je posvaril politik, ki prihaja iz stranke Zelenih. Policisti bodo namreč tako merili razdaljo kot šteli, če se je na kupu zbralo več kot dovoljenih pet ljudi – in pisali globe.Cela Tirolska je bila že cel današnji dan v karanteni. Ljudje lahko zapustijo svoje domove, če morajo v službo ali gredo po nujnih opravkih, z avtomobilom pa se lahko prebivalci odpravijo najdlje do sosednjega naselja, če tam prodajajo stvari, ki jih pri sebi doma ne morejo kupiti. Parkov še niso zaprli, tudi sprehodi so še dovoljeni, a le v bližnji soseščini. Javnega prevoza niso ukinili, le uporabniki morajo biti oddaljeni vsaj en meter od sopotnikov. Prebivalci Tirolske, kjer so doslej odkrili več kot četrtino vseh okuženih Avstrijcev, tudi ne smejo zapuščati svoje zvezne dežele, vanjo pa lahko vstopajo le tisti, ki imajo tam svoje domovanje ali posel, ki je povezan z nujno dostavo ali infrastrukturo.