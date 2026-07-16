Polemični zakon Giorgie Meloni kljub razkolu čez prvo oviro

Polemična reforma volilne zakonodaje, s katero si želi Giorgia Meloni olajšati pot do še enega mandata, je danes prestala glasovanje v poslanski zbornici in se zdaj seli v senat. Njeno potovanje skozi spodnji dom pa ni minilo brez pretresov. Amandma o preferenčnih glasovih, za katerega se je osebno zavzela premierka, je bil v torek zavrnjen z enim glasom razlike, kar je pokazalo razpoke med koalicijskimi strankami. Opozicija je izid razglasila za politično nezaupnico Giorgii Meloni in pozvala k predčasnim volitvam.

Razhajanja v koaliciji, ki je na oblasti od leta 2022, so se izrisala pri vprašanju preferenčnih glasov. Po amandmaju, ki so ga z dvema manjšima strankama predlagali v največji vladni stranki Bratje Italije, bi nosilci list ostali vnaprej določeni, med preostalimi kandidati pa bi lahko volivci izbirali sami. Koalicijski partnerici – konservativna Naprej, Italija in skrajno desna Liga – vsebini amandmaja nista bili naklonjeni.

Kljub očitnim nesoglasjem so koalicijske stranke pred glasovanjem zatrjevale, da so premostile razlike in dosegle dogovor. Giorgia Meloni je pozvala k javnemu glasovanju in se s tem za predlog tudi osebno izpostavila. Toda tajno glasovanje, ki ga je zahtevala opozicija, je pokazalo, da dogovor ni vzdržal.

Amandma je bil zavrnjen z enim glasom razlike: proti je bilo 188 poslancev, za pa 187. Zaradi tajnosti glasovanja ni mogoče zanesljivo ugotoviti, iz katerih strank so prihajali nasprotniki predloga, vendar naj bi bilo med njimi več deset poslancev koalicije, tudi nekateri iz Bratov Italije. Presenetljiv izid je po interpretacijah italijanskih medijev vsaj delno prispeval k padcu ločenega predloga, katerega cilj je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu.

Opozicijski poslanci nasprotujejo spremembi volilnih pravil. FOTO: Francesco Fotia/Reuters

Opozicija je glasovanje razglasila za politično nezaupnico premierki ter pozvala k njenemu odstopu in predčasnim volitvam. »Vlada je izgubila podporo lastnih poslancev, ki so kaznovali aroganco Giorgie Meloni,« je dejala vodja opozicijske Demokratske stranke (PD) Elly Schlein. Angelo Bonelli iz Zavezništva zelenih in levice je ocenil, da je parlament premierki izrekel nezaupnico: »Pripravljeni smo na volitve in prevzem oblasti.«

Premierka je očitala opoziciji, da slavi, ker je državljanom preprečila izbiro poslancev. »Zamujena priložnost za Italijane, vendar je bilo prav, da smo poskusili,« je zapisala na družbenih omrežjih in dodala, da je »znova zmagalo močvirje«.

Zavrnitev amandmaja o preferenčnih glasovih je še en poraz Giorgie Meloni, potem ko je marca izgubila tudi referendum o pravosodni reformi. Pokazalo se je, da nima popolnega nadzora nad koalicijo. Toda to ne pomeni, da je njena vlada resno ogrožena.

»Noben parlamentarni poraz, razen tistega pri glasovanju o zaupnici, ne pomeni samodejnega začetka vladne krize,« je v gostujočem komentarju za časnik Domani opozoril zaslužni profesor političnih ved na bolonjski univerzi Gianfranco Pasquino. Ob slavju opozicije se je (retorično) vprašal tudi, ali je ta sploh pripravljena na predčasne volitve, ki jih zahteva.

Da večina kljub notranjemu uporu ostaja trdna, je pokazalo današnje končno glasovanje o reformi v poslanski zbornici. Koalicija je znova stopila skupaj in potrdila reformo brez amandmaja o preferenčnih glasovih. Zanjo je glasovalo 217 poslancev, dva sta se vzdržala, proti je bilo 152 poslancev.

Volilna računica ali garancija stabilnosti?

Giorgia Meloni se tako kot več njenih predhodnikov v zadnjih desetletjih zavzema za spremembo pravil pred parlamentarnimi volitvami, predvidenimi za leto 2027. Najbolj polemičen del reforme, ki se je je neuradno prijelo ime Melonellum, je večinski bonus. Ta predvideva, da bi stranka oziroma predvolilna koalicija, ki bi na volitvah presegla 42 odstotkov glasov, dobila 70 dodatnih sedežev v 400-članski poslanski zbornici in 35 v 200-članskem senatu.

Po besedah premierke bi takšna ureditev povečala učinkovitost vladanja in politično stabilnost v državi. Opozicija in del strokovne javnosti menita, da reformo narekuje predvsem volilna računica vladajoče stranke. V njej vidijo poskus, da bi si 49-letna političarka olajšala pot do še enega mandata.

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