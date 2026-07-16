  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Polemični zakon Giorgie Meloni kljub razkolu čez prvo oviro

    Italijanski poslanci so potrdili reformo volilne zakonodaje, potem ko je glasovanje o amandmajih razkrilo razpoke v vladajoči koaliciji.
    Premierka Giorgia Meloni meni, da bo reforma pripomogla k stabilnejši Italiji, opozicija ji očita prirejanje volilnih pravil po lastni meri. Foto Remo Casilli/Reuters
    Galerija
    Premierka Giorgia Meloni meni, da bo reforma pripomogla k stabilnejši Italiji, opozicija ji očita prirejanje volilnih pravil po lastni meri. Foto Remo Casilli/Reuters
    Gašper Završnik
    16. 7. 2026 | 18:10
    16. 7. 2026 | 18:16
    5:41
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Polemična reforma volilne zakonodaje, s katero si želi Giorgia Meloni olajšati pot do še enega mandata, je danes prestala glasovanje v poslanski zbornici in se zdaj seli v senat. Njeno potovanje skozi spodnji dom pa ni minilo brez pretresov. Amandma o preferenčnih glasovih, za katerega se je osebno zavzela premierka, je bil v torek zavrnjen z enim glasom razlike, kar je pokazalo razpoke med koalicijskimi strankami. Opozicija je izid razglasila za politično nezaupnico Giorgii Meloni in pozvala k predčasnim volitvam.

    image_alt
    Giorgia Meloni si želi olajšati pot do novega mandata

    Razhajanja v koaliciji, ki je na oblasti od leta 2022, so se izrisala pri vprašanju preferenčnih glasov. Po amandmaju, ki so ga z dvema manjšima strankama predlagali v največji vladni stranki Bratje Italije, bi nosilci list ostali vnaprej določeni, med preostalimi kandidati pa bi lahko volivci izbirali sami. Koalicijski partnerici – konservativna Naprej, Italija in skrajno desna Liga – vsebini amandmaja nista bili naklonjeni.

    Kljub očitnim nesoglasjem so koalicijske stranke pred glasovanjem zatrjevale, da so premostile razlike in dosegle dogovor. Giorgia Meloni je pozvala k javnemu glasovanju in se s tem za predlog tudi osebno izpostavila. Toda tajno glasovanje, ki ga je zahtevala opozicija, je pokazalo, da dogovor ni vzdržal.

    Amandma je bil zavrnjen z enim glasom razlike: proti je bilo 188 poslancev, za pa 187. Zaradi tajnosti glasovanja ni mogoče zanesljivo ugotoviti, iz katerih strank so prihajali nasprotniki predloga, vendar naj bi bilo med njimi več deset poslancev koalicije, tudi nekateri iz Bratov Italije. Presenetljiv izid je po interpretacijah italijanskih medijev vsaj delno prispeval k padcu ločenega predloga, katerega cilj je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu.

    Opozicijski poslanci nasprotujejo spremembi volilnih pravil. FOTO: Francesco Fotia/Reuters
    Opozicijski poslanci nasprotujejo spremembi volilnih pravil. FOTO: Francesco Fotia/Reuters

    Opozicija je glasovanje razglasila za politično nezaupnico premierki ter pozvala k njenemu odstopu in predčasnim volitvam. »Vlada je izgubila podporo lastnih poslancev, ki so kaznovali aroganco Giorgie Meloni,« je dejala vodja opozicijske Demokratske stranke (PD) Elly Schlein. Angelo Bonelli iz Zavezništva zelenih in levice je ocenil, da je parlament premierki izrekel nezaupnico: »Pripravljeni smo na volitve in prevzem oblasti.«

    Premierka je očitala opoziciji, da slavi, ker je državljanom preprečila izbiro poslancev. »Zamujena priložnost za Italijane, vendar je bilo prav, da smo poskusili,« je zapisala na družbenih omrežjih in dodala, da je »znova zmagalo močvirje«.

    Zavrnitev amandmaja o preferenčnih glasovih je še en poraz Giorgie Meloni, potem ko je marca izgubila tudi referendum o pravosodni reformi. Pokazalo se je, da nima popolnega nadzora nad koalicijo. Toda to ne pomeni, da je njena vlada resno ogrožena.

    image_alt
    Italijani Giorgii Meloni zadali prvi odmevnejši poraz

    »Noben parlamentarni poraz, razen tistega pri glasovanju o zaupnici, ne pomeni samodejnega začetka vladne krize,« je v gostujočem komentarju za časnik Domani opozoril zaslužni profesor političnih ved na bolonjski univerzi Gianfranco Pasquino. Ob slavju opozicije se je (retorično) vprašal tudi, ali je ta sploh pripravljena na predčasne volitve, ki jih zahteva.

    Da večina kljub notranjemu uporu ostaja trdna, je pokazalo današnje končno glasovanje o reformi v poslanski zbornici. Koalicija je znova stopila skupaj in potrdila reformo brez amandmaja o preferenčnih glasovih. Zanjo je glasovalo 217 poslancev, dva sta se vzdržala, proti je bilo 152 poslancev.

    Volilna računica ali garancija stabilnosti?

    Giorgia Meloni se tako kot več njenih predhodnikov v zadnjih desetletjih zavzema za spremembo pravil pred parlamentarnimi volitvami, predvidenimi za leto 2027. Najbolj polemičen del reforme, ki se je je neuradno prijelo ime Melonellum, je večinski bonus. Ta predvideva, da bi stranka oziroma predvolilna koalicija, ki bi na volitvah presegla 42 odstotkov glasov, dobila 70 dodatnih sedežev v 400-članski poslanski zbornici in 35 v 200-članskem senatu.

    Po besedah premierke bi takšna ureditev povečala učinkovitost vladanja in politično stabilnost v državi. Opozicija in del strokovne javnosti menita, da reformo narekuje predvsem volilna računica vladajoče stranke. V njej vidijo poskus, da bi si 49-letna političarka olajšala pot do še enega mandata.
    _________________

    /
    /
     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Svet
    250. obletnica neodvisnosti ZDA

    Papež raje med migrante kot k Donaldu Trumpu

    Leon XIV. bo na dan neodvisnosti ZDA z obiskom Lampeduse utrdil vlogo moralnega nasprotnika Trumpove politike zapiranja mej in deportacij.
    Gašper Završnik 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    80 let po referendumu: kljub težavam bi Italijani še enkrat izbrali republiko

    Italijansko demokracijo pesti vse šibkejša sposobnost politike, da odgovori na potrebe prebivalstva.
    Gašper Završnik 2. 6. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sporni ukrepi

    Divji zahod Giorgie Meloni

    Italijanska vlada je spremenila sporni amandma o finančnem nadomestilu odvetnikom za izvedene prostovoljne repatriacije.
    Gašper Završnik 24. 4. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Samo ja pomeni ja

    Giorgia Meloni ženske pušča na cedilu

    Iz zakona o spolnem nasilju je izginil pojem soglasja, nov predlog po mnenju kritikov pomeni korak nazaj pri zaščiti žrtev.
    Gašper Završnik 14. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Širi se izbruh parazitske okužbe, vsak enajsti pristane v bolnišnici

    Potrdili so že več kot 7000 primerov okužbe z zajedavcem Cyclospora. Zdravstvene oblasti sumijo, da je vir listnata zelenjava.
    16. 7. 2026 | 06:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Program Veš, kaj piješ

    Brezalkoholno pivo ni zdrava alternativa pitju alkohola

    V obsežni podatkovni bazi z informacijami o sestavi več deset tisoč predpakiranih izdelkov je tudi 2700 alkoholnih pijač.
    Andreja Žibret 15. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Na Hvaru pojav meteocunamija

    Izrazita plima je gladino morja dvignila za več kot 30 centimetrov, kmalu pa se je morje umaknilo za približno 60 centimetrov pod običajno raven.
    16. 7. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

    Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
    15. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

    Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
    Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Najemni poslovni prostori

    Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

    Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
    Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

    Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

    Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Giorgia MelonivolitveItalijavolilna zakonodajaSOS4DemocracySlovenska manjšina v ItalijiElly Schlein

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Konec Toura za šprinterje, v akcijo Mohorič in Pogačar

    V 12. etapi tretja zmaga Tima Merlierja, ki je izkoristil bržkone zadnjo priložnost. Konec tedna za ubežnike in hribolazce.
    16. 7. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dvomi, ali bo Skok res omogočil učinkovit pregon

    Predlog: Logar je prepričan, da daje zakon vsem v verigi ustrezne pristojnosti. V sodstvu besedilo še preučujejo, a je prvi vtis skrb vzbujajoč.
    Barbara Hočevar 16. 7. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prihajajo spremembe

    Trumpova nova pravila: koliko časa bodo tuji študenti še lahko v ZDA

    Na sprejet predlog pravil so prejeli skoraj 22.000 pripomb.
    16. 7. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Genova

    Sodni epilog italijanske tragedije, 200 let kazni

    Osem let po tem, ko se je zrušil viadukt Morandi, obsojenih 32 odgovornih.
    Tone Hočevar 16. 7. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Odkritje

    Odkrili novo vrsto opice, ima oranžne ustnice (VIDEO)

    Nenavadne, živo obarvane obrazne oznake, bi lahko služile kot vizualni signal drugim živalim, morda privlačen za partnerja, ali pa omogočale prepoznavo.
    16. 7. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prihajajo spremembe

    Trumpova nova pravila: koliko časa bodo tuji študenti še lahko v ZDA

    Na sprejet predlog pravil so prejeli skoraj 22.000 pripomb.
    16. 7. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Genova

    Sodni epilog italijanske tragedije, 200 let kazni

    Osem let po tem, ko se je zrušil viadukt Morandi, obsojenih 32 odgovornih.
    Tone Hočevar 16. 7. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Odkritje

    Odkrili novo vrsto opice, ima oranžne ustnice (VIDEO)

    Nenavadne, živo obarvane obrazne oznake, bi lahko služile kot vizualni signal drugim živalim, morda privlačen za partnerja, ali pa omogočale prepoznavo.
    16. 7. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    15. 7. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo