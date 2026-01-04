Policija identificirala še 16 žrtev grozljivega požara

Švicarska policija je identificirala trupla še 16 žrtev požara, ki je v baru v znanem smučarskem središču Crans-Montana zahteval najmanj 40 življenj. Skupno so identificirali 24 žrtev. BBC poroča, da je najmlajša doslej identificirana žrtev 14-letna Švicarka, mladoletnih je bilo sicer enajst umrlih. Med žrtvami so, kot še poroča britanski medij, posamezniki švicarske, italijanske, romunske, turške in francoske narodnosti.

Preiskava je doslej pokazala, da so bile najbolj verjeten vzrok požara med novoletnim praznovanjem v baru Le Constellation iskrice na steklenicah šampanjca, ki jih je natakarica dvignila pod strop. Hitro vnetljiv material na vrhu stropa se je bliskovito vnel, požar pa nato razširil na celoten prostor.

Švica je petek, 9. januarja, razglasila za dan žalovanja v spomin na žrtve četrtkovega požara. V petek bo v Crans Montani potekala uradna žalna slovesnost. Začela naj bi se ob 14. uri, ko bodo po vsej državi v znak solidarnosti zazvonili cerkveni zvonovi. Predvidena je tudi minuta tišine.

Danes pa bo v Sionu, glavnemu mestu kantona Valais, kjer se nahaja Crans Montana, maša, ki jo bo daroval sionski škof. Sledil ji bo tih sprevod po ulicah mesta.