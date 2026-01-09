Policija je pridržala lastnika bara v Crans-Montani. Nevarnost pobega.

Tožilstvo preiskuje francoska lastnika bara zaradi suma kaznivih dejanj, vključno z umorom iz malomarnosti, potem ko je v požaru umrlo 40 ljudi, 116 pa jih je bilo ranjenih. Danes je v Švici dan žalovanja.

Kot poroča italijanska agencija Ansa, so Jacquesa Morettija, rojenega na Korziki, danes po zaslišanju odpeljali iz sodišča v Sionu v policijskem kombiju. Njegova žena francoskega rodu Jessica Moretti je iz stavbe odšla v spremstvu svojih odvetnikov.

Odločitev, da lastnikov bara ne aretirajo takoj po nesreči, je bila deležna številnih kritik. Jacques Moretti ima v Franciji kazensko kartoteko, vključno z zaporno kaznijo, izrečeno oktobra 2008 zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prostitucijo, poročajo francoski mediji.