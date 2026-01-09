  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Policija je pridržala lastnika bara v Crans-Montani. Nevarnost pobega.

    Jacques Moretti aretiran na podlagi odredbe švicarskega tožilstva.
    Lastnika bara Le Constellation Jacques Moretti in Jessica Moretti danes ob prihodu na zaslišanje v uradu državnega tožilca kantona Valais. FOTO: Fabrice Coffrini Afp
    Lastnika bara Le Constellation Jacques Moretti in Jessica Moretti danes ob prihodu na zaslišanje v uradu državnega tožilca kantona Valais. FOTO: Fabrice Coffrini Afp
    T. J.
    9. 1. 2026 | 16:30
    9. 1. 2026 | 16:30
    Tožilstvo preiskuje francoska lastnika bara zaradi suma kaznivih dejanj, vključno z umorom iz malomarnosti, potem ko je v požaru umrlo 40 ljudi, 116 pa jih je bilo ranjenih. Danes je v Švici dan žalovanja.

    Kot poroča italijanska agencija Ansa, so Jacquesa Morettija, rojenega na Korziki, danes po zaslišanju odpeljali iz sodišča v Sionu v policijskem kombiju. Njegova žena francoskega rodu Jessica Moretti je iz stavbe odšla v spremstvu svojih odvetnikov.

    Odločitev, da lastnikov bara ne aretirajo takoj po nesreči, je bila deležna številnih kritik. Jacques Moretti ima v Franciji kazensko kartoteko, vključno z zaporno kaznijo, izrečeno oktobra 2008 zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prostitucijo, poročajo francoski mediji.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrla je Saša Šega Jazbec

    Zatem ko je desetletja delala z neozdravljivo bolnimi, je sama postala onkološka bolnica. Zavzemala se je za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.
    8. 1. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Fantazije o priključitvi

    Voditelji Grenlandije in Danske so v šoku. Ali predsednik ZDA misli resno?

    Tudi tokrat je pri Donaldu Trumpu težko ugotoviti, kako resni so njegovi nameni. Do zdaj je ponudil pester nabor razlogov, zakaj si želi arktično ozemlje.
    The Economist 9. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

    Umrl je Miro Pušnik

    Bil je direktor Centralne tehniške knjižnice in predsednik Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Republike Slovenije.
    9. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Magazin  |  Zanimivosti
    Najbogatejši v regiji

    Srbi in Hrvati imajo kup milijarderjev, Slovenci (še) niso niti blizu

    Premoženje 100 najbogatejših ljudi v državah nekdanje Jugoslavije se je v enem letu povečalo za dve milijardi evrov.
    9. 1. 2026 | 16:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po tragediji

    Policija je pridržala lastnika bara v Crans-Montani. Nevarnost pobega.

    Jacques Moretti aretiran na podlagi odredbe švicarskega tožilstva.
    9. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povezovanje leve sredine

    Golob na delovno kosilo vabi osmerico levosredinskih strank. Koga vse?

    Med vabljenimi parlamentarnimi in neparlamentarnimi strankami leve sredine se je znašla tudi presenetljiva stranka.
    Uroš Esih 9. 1. 2026 | 16:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Celje

    Bo Franko Kovačević igral ob najbolj vročem slovenskem napadalcu?

    Odlični hrvaški napadalec se bo med zimskim prestopnim rokom kot kaže iz Celja preselil v klub, kjer letos izjemno v napadu igra slovenski reprezentant.
    Matic Rupnik 9. 1. 2026 | 15:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Giorgia Meloni ne verjame v ameriško vojaško posredovanje na Grenlandiji

    »S Trumpom se ne strinjam o veliko stvareh,« je zagotovila italijanska premierka.
    9. 1. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

