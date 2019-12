Policija nad protestniki znova uporabila solzivec

Na ulice so se protestniki znova podali po krajšem premoru v luči volitev članov okrožnih svetov. FOTO: Leah Millis/Reuters

Prodemokratični protestniki so se danes vrnili na ulice Hongkonga in od oblasti terjali izpolnitev svojih zahtev. Ponoči je na več mestih prišlo do spopadov med protestniki in policijo, prvič po 24. novembru je slednja uporabila solzivec.Na ulice so se protestniki znova podali po krajšem premoru v luči volitev članov okrožnih svetov. Na volitvah pred tednom dni je prepričljivo slavil prodemokratični tabor, hongkonška voditeljicapa je dejala, da bo njena vlada ponižno prisluhnila državljanom.Danes so se ljudje znova zbrali na ulicah in zahtevali izpolnitev te obljube. Na enem od shodov so se udeleženci podali pred ameriško veleposlaništvo, da bi se zahvalili za podporo ZDA v njihovem boju. Ob tem so zatrjevali, da njihov boj ni končan.V Hongkongu so zadnjih šest mesecev potekali množični protesti zaradi zatiranja demokratičnih pravic in svoboščin s strani avtoritarne Kitajske. Hongkonški voditelji s podporo Pekinga so izpolnili le malo zahtev protestnikov, proti slednjim je nasilno posredovala tudi policija.Posamične protestne akcije so se odvile že ponoči, ko so protestniki med drugim postavljali cestne blokade v več soseskah. Policija je trikrat uporabila solzivec, protestniki pa so nasilno napadli nekega moškega, ki je želel odstraniti eno od njihovih barikad.Medtem je Kitajska v soboto visoki komisarki Združenih narodov za človekove praviceočitala »neprimerno« vmešavanje v notranje zadeve države. Bacheletova se je pred tem zavzela za preiskavo domnevne pretirane uporabe sile nad protestniki v Hongkongu.