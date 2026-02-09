Je Andrew posredoval zaupne dokumente Epsteinu?

Britanska policija preučuje poročila, da je bivši britanski princ Andrew, zdaj znan kot Andrew Mountbatten-Windsor, v času, ko je bil trgovinski odposlanec Združenega kraljestva, pokojnemu obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu posredoval zaupne dokumente.

Policija je potrdila, da je prejela prijavo o domnevnem kaznivem dejanju in da »informacije ocenjuje v skladu z ustaljenimi postopki«, poročajo tuje tiskovne agencije. Vodja skupine nasprotnikov britanske monarhije Graham Smith je pred tem potrdil, da je obtožbe prijavil policiji.

Razkritja, o katerih poročajo britanski mediji, kažejo, da naj bi Andrew Epsteinu posredoval zaupna poročila iz obdobja, ko je v letih 2010 in 2011 opravljal vlogo trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva.

Dokumenti, ki jih je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo konec januarja, kažejo, da je nekdanji princ Epsteinu novembra 2010 posredoval poročila o svojih uradnih obiskih v Hongkongu, Vietnamu in Singapurju. Poleg tega naj bi Andrew na božični večer 2010 Epsteina seznanil z zaupnim poročilom o naložbenih priložnostih za obnovo province Helmand v Afganistanu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V skladu z uradnimi smernicami morajo sicer trgovinski odposlanci glede občutljivih, komercialnih ali političnih informacij o svojih obiskih upoštevati načelo zaupnosti, navaja BBC.

Andrew odločno zanika vse obtožbe proti njemu v povezavi z Epsteinom, vendar se na najnovejše obtožbe ni neposredno odzval. Lani so mu zaradi afere odvzeli naziv princa in vse kraljeve privilegije, že leta 2019 pa se je zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja. Minuli teden se je izselil iz svojega razkošnega domovanja v Windsorju in se preselil v eno od poslopij na območju posestva Sandringham.

Britanski kralj Karel III. bo podprl delo policije in sodeloval, če bo ta stopila v stik z njim v zvezi z obtožbami zoper njegovega brata Andrewa o domnevnem posredovanju zaupnih dokumentov Epsteinu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Kralj je jasno izrazil svojo globoko zaskrbljenost zaradi obtožb, ki še naprej prihajajo na dan v zvezi z ravnanjem gospoda (Andrewa) Mountbatten-Windsorja. Čeprav mora konkretne obtožbe obravnavati gospod Mountbatten-Windsor, smo pripravljeni podpreti policijo, če nas bo ta zaprosila za pomoč,« je danes sporočila Buckinghamska palača.