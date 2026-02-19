Andrew prvi visoki član kraljeve družine v sodobni zgodovini, ki je bil aretiran

Andrew Mountbatten-Windsor, nekdanji princ, brat britanskega kralja in vojvoda Yorški, je bil danes aretiran zaradi suma kršitve javne funkcije, poroča BBC. Policisti v civilnih oblačilih so ga aretirali med praznovanjem njegovega 66. rojstnega dne, poroča Guardian. Je prvi visoki član kraljeve družine v sodobni zgodovini, ki je bil aretiran.

»V okviru preiskave smo danes [19. 2.] aretirali moškega, starega približno šestdeset let, iz Norfolka, zaradi suma kršitve javne funkcije in izvajamo preiskave na naslovih v Berkshiru in Norfolku,« je zapisala britanska policija.

Nekdanji princ je trenutno v policijskem priporu. »Imena aretiranega moškega ne bomo razkrili v skladu z nacionalnimi smernicami,« so sicer sporočili policisti.

Nekdanji princ Andrew FOTO: Justin Tallis/AFP

»Po temeljiti oceni smo začeli preiskavo te obtožbe o kršitvi javne funkcije. Pomembno je, da zaščitimo integriteto in objektivnost naše preiskave, medtem ko sodelujemo s partnerji pri preiskavi tega domnevnega kaznivega dejanja,« je dejal pomočnik načelnika policije Oliver Wright in obljubil, da bodo zaradi velikega interesa javnosti pravočasno posredovali vse novosti.

Epsteinu naj bi posredoval zaupne dokumente

Kot je pred desetimi dnevi sporočila britanska policija, preučuje poročila, da je nekdanji britanski princ Andrew v času, ko je bil trgovinski odposlanec Združenega kraljestva, pokojnemu obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu posredoval zaupne dokumente.

Policija je potrdila, da je prejela prijavo o domnevnem kaznivem dejanju in da »informacije ocenjuje v skladu z ustaljenimi postopki«, poročajo tuje tiskovne agencije. Vodja skupine nasprotnikov britanske monarhije Graham Smith je pred tem potrdil, da je obtožbe prijavil policiji.

Razkritja, o katerih poročajo britanski mediji, kažejo, da naj bi Andrew Epsteinu posredoval zaupna poročila iz obdobja, ko je v letih 2010 in 2011 opravljal vlogo trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva.

Iz Epsteinovih elektronskih sporočil, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, je očitno, da je nekdanji princ Andrew Epsteinu pošiljal poročila o uradnih obiskih Hongkonga, Vietnama in Singapurja.

Med drugim mu je na božični večer leta 2010 poslal zaupno poročilo o naložbenih priložnostih za povojno obnovo province Helmand v Afganistanu.

Britanski kralj Karel III. je že dejal, da bo podprl delo policije in sodeloval, če bo ta vzpostavila stik z njim v zvezi z obtožbami zoper njegovega brata Andrewa o domnevnem posredovanju zaupnih dokumentov Epsteinu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Jordan Pettitt/AFP