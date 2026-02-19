  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Andrew prvi visoki član kraljeve družine v sodobni zgodovini, ki je bil aretiran

    Brat britanskega kralja se je zaradi suma kršitve javne funkcije znašel za zapahi.
    Nekdanji princ je trenutno v policijskem priporu. FOTO: Adrian Dennis/Afp
    Nekdanji princ je trenutno v policijskem priporu. FOTO: Adrian Dennis/Afp
    M. B.
    19. 2. 2026 | 11:21
    19. 2. 2026 | 12:32
    A+A-

    Andrew Mountbatten-Windsor, nekdanji princ, brat britanskega kralja in vojvoda Yorški, je bil danes aretiran zaradi suma kršitve javne funkcije, poroča BBC. Policisti v civilnih oblačilih so ga aretirali med praznovanjem njegovega 66. rojstnega dne, poroča Guardian. Je prvi visoki član kraljeve družine v sodobni zgodovini, ki je bil aretiran.

    »V okviru preiskave smo danes [19. 2.] aretirali moškega, starega približno šestdeset let, iz Norfolka, zaradi suma kršitve javne funkcije in izvajamo preiskave na naslovih v Berkshiru in Norfolku,« je zapisala britanska policija.

    Nekdanji princ je trenutno v policijskem priporu. »Imena aretiranega moškega ne bomo razkrili v skladu z nacionalnimi smernicami,« so sicer sporočili policisti.

    »Po temeljiti oceni smo začeli preiskavo te obtožbe o kršitvi javne funkcije. Pomembno je, da zaščitimo integriteto in objektivnost naše preiskave, medtem ko sodelujemo s partnerji pri preiskavi tega domnevnega kaznivega dejanja,« je dejal pomočnik načelnika policije Oliver Wright in obljubil, da bodo zaradi velikega interesa javnosti pravočasno posredovali vse novosti.

    Epsteinu naj bi posredoval zaupne dokumente

    Kot je pred desetimi dnevi sporočila britanska policija, preučuje poročila, da je nekdanji britanski princ Andrew v času, ko je bil trgovinski odposlanec Združenega kraljestva, pokojnemu obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu posredoval zaupne dokumente.

    Policija je potrdila, da je prejela prijavo o domnevnem kaznivem dejanju in da »informacije ocenjuje v skladu z ustaljenimi postopki«, poročajo tuje tiskovne agencije. Vodja skupine nasprotnikov britanske monarhije Graham Smith je pred tem potrdil, da je obtožbe prijavil policiji.

    Razkritja, o katerih poročajo britanski mediji, kažejo, da naj bi Andrew Epsteinu posredoval zaupna poročila iz obdobja, ko je v letih 2010 in 2011 opravljal vlogo trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva.

    Iz Epsteinovih elektronskih sporočil, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, je očitno, da je nekdanji princ Andrew Epsteinu pošiljal poročila o uradnih obiskih Hongkonga, Vietnama in Singapurja.

    Med drugim mu je na božični večer leta 2010 poslal zaupno poročilo o naložbenih priložnostih za povojno obnovo province Helmand v Afganistanu. 

    Britanski kralj Karel III. je že dejal, da bo podprl delo policije in sodeloval, če bo ta vzpostavila stik z njim v zvezi z obtožbami zoper njegovega brata Andrewa o domnevnem posredovanju zaupnih dokumentov Epsteinu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

    Kdo je nekdanji princ Andrew?

    Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor (nekdaj princ Andrew, vojvoda Yorški), je tretji otrok in drugi sin kraljice Elizabete II. in princa Filipa, vojvode Edinburškega, ter mlajši brat britanskega kralja Karla III. Prvih 22 let svojega življenja, do rojstva nečaka princa Williama, je bil Mountbatten-Windsor drugi v vrsti nasledstva britanskega prestola.

    Rodil se je na današnji dan, 19. februarja 1960 v  Buckighamski palači. Po končani srednji šoli se je leta 1979 vpisal na Britannia Royal Naval College (BRNC) v Dartmouthu , da bi se izšolal za mornariškega častnika, nato se je usposabljal za pilota letal. Med falklandsko vojno je letel na več misijah. Leta 1986 se je poročil s Sarah Ferguson in postal vojvoda Yorški. Imata dve hčerki: princeso Beatrice in princeso Eugenie. Njuna poroka, ločitev in uradna razveza leta 1996 so pritegnile veliko medijske pozornosti.

    Po upokojitvi iz aktivne vojaške službe je Mountbatten-Windsor prevzel več dolžnosti člana kraljeve družine, podpiral je dobrodelne organizacije in se udeleževal različnih slovesnosti in dogodkov. A vse se je spremenilo na začetku novega tisočletja. Leta 2001 je bila prvič objavljena inkriminirajoča fotografija, na kateri je videti takrat 41-letnega princa Andrewa z roko okoli pasu 17-letne Virginije Giuffre. Prijateljstvo princa z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je takrat čakal na sojenje zaradi trgovine z ljudmi za spolne namene, je začelo sprožati polemike. Giuffrejeva je povedala, da jo je Epstein leta 2001, ko je bila še mladoletna, prisilil k spolnim odnosom s princem. Mountbatten-Windsor je dolgo zanikal vse trditve, a je odstopil s kraljevih dolžnosti po katastrofalno neprepričljivem intervjuju za BBC novembra 2019, v katerem je poskušal ovreči obtožbe Giuffrejeve. Leta 2022 naj bi ji sicer plačal več milijonov dolarjev v zunajsodni poravnavi, potem ko je Giuffrejeva v New Yorku vložila civilno tožbo proti njemu.  Princa se je na Otoku oprijelo ime Randy Andy, saj naj bi bil zapleten v številna razmerja.

    Po intervjuju leta 2019 se je odpovedal uradnim dolžnostim, ki jih je opravljal v imenu svoje matere, kraljice Elizabete II.

    Potem ko so se pojavljali novi in novi dokumenti o njegovih povezavah z Epsteinom, prav tako pa tudi pritiski, da odgovori na več vprašanj o svoje, odnosu z Epsteinom  (nekdanji princ naj bi kot britanski trgovinski odposlanec delil celo zaupno gradivo s spolnim prestopnikom), se je oktobra 2025 odpovedal različnim kraljevim naslovom, vključno z naslovom vojvoda Yorški. Približno teden dni pozneje je bilo objavljeno, da je Karel III. začel postopek odvzema preostalih naslovov, tudi naslov princa, konec oktobra lani pa tudi izselil tudi iz  kraljeve rezidence. Tako je Andrew Mountbatten Windsor moral zapustiti svojo graščino Royal Lodge v bližini gradu Windsor, v kateri je prebival z bivšo ženo.. 

    A to še nikakor ni bil konec. Več kot 3 milijone dokumentov Jeffreyja Epsteina, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, je na plan prineslo številna sporočila z računov tako princa kot nekdanje žene Sarah  Ferguson. Slednji razkrivajo tudi globino prijateljstva pokojnega spolnega prestopnika z materjo princes, katerih imena so prav tako nemalokrat omenjena v dokumentih. Tanja Jaklič

