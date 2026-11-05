Poljska policija razbila mrežo tihotapcev z orožjem in ruskih vohunov

Na Poljskem so pridržali več ljudi, ki jih sumijo oskrbovanja ruske vojske z orožjem in strelivom, poročajo tuje tiskovne agencije. Poljske oblasti so sporočile, da je med osumljenci pet poljskih državljanov in ruska državljanka. Štiri od njih sumijo tudi vohunjenja za Rusijo.

»Domneva se, da je skupina v Rusijo nezakonito dobavljala znatne količine sestavnih delov, ki se uporabljajo zlasti pri proizvodnji streliva in oborožitvenih sistemov,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila poljska agencija za notranjo varnost (ABW).

Aretirali so skupino šestih osumljencev, med katerimi so pet Poljakov, starih od 25 do 52 let, in 37-letna Rusinja, je sporočil Tomasz Siemoniak, ki je v poljski vladi zadolžen za koordinacijo obveščevalnih služb. Po navedbah poljskih medijev so jih aretirali med racijami na 21 lokacijah v treh poljskih regijah med 21. oktobrom in 2. novembrom.

Štirje od šestih osumljencev, med njimi tudi ruska državljanka, so obtoženi tudi vohunjenja. Odrejen jim je bil trimesečni pripor, še navaja AFP. Obtožbe proti šestim osumljenim vključujejo tudi kršitve predpisov, ki urejajo mednarodno trgovino z blagom in tehnologijami strateškega pomena za nacionalno obrambo in mednarodno varnost.

Siemoniak je v zapisu na omrežju x sporočil še, da je bilo v okviru preiskav v zvezi z vohunstvom in sabotažami, ki jih je od začetka leta 2024 sprožila agencija ABW, doslej obtoženih skoraj sto oseb.

Poljska je Moskvo od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 večkrat obtožila sabotaže. Prek poljskega ozemlja tečejo pomembne tranzitne poti za zahodno vojaško in humanitarno pomoč Ukrajini, Poljska pa je kot članica EU in zveze Nato tudi ena najpomembnejših vojaških podpornic in političnih zaveznic Ukrajine.