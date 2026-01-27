Policija zajela kokainsko podmornico s tovorom, vrednim 600 milijonov evrov

Portugalska policija je zasegla devet ton kokaina na tihotapski podmornici, ki je plula v bližini Azorov. Gre za rekordno količino droge, ki so jo oblasti kadarkoli zasegle na polpotopnem plovilu, ki je bilo namenjeno v Evropo, poroča Guardian.

Kmalu zatem, ko so oblasti plovilo prestregle, je podmornica potonila, z njo pa tudi 35 paketov kokaina od skupno 300. Vse štiri člane posadke, tri Kolumbijce in enega Venezuelca, so aretirali. »Polpotopno plovilo smo prestregli okoli 230 navtičnih milj od Azorov, v izjemno zahtevnih in nevarnih vremenskih pogojih,« so za javnost dejale portugalske oblasti.

S sodne policije so sporočili, da so njihovi policisti zasegli drogo s pomočjo portugalske mornarice in zračnih sil, pomagali pa sta jim tudi ameriška agencija za boj proti drogami (DEA) in britanska agencija NCA. Predstavnik policije je za tiskovno agencijo AFP povedal, da gre za največjo količino kokaina, ki so jo kadarkoli zasegli na Portugalskem. Glede na poročila tamkajšnjih medijev naj bi bil tovor vreden do 600 milijonov evrov.

Portugalske oblasti so marca lani zasegle 6,5 tone kokaina na tihotapski podmornici prav tako v bližini Azorov.

Droge, ki so jih prevažali v Evropo, naj bi bile vredne več kot pol milijarde evrov. FOTO: AFP

Tihotapske podmornice v Kolumbiji in na nekaterih drugih območjih Srednje in Južne Amerike uporabljajo že od osemdesetih let prejšnjega stoletja. Povprečna 18-metrska podmornica lahko prevaža do deset ton tovora. V evropskih vodah so jih prvič odkrili leta 2006, ko so našli zapuščeno podmornico na severu Španije.

V Španiji zasegli več kot deset ton kokaina

Prvo tihotapsko podmornico, ki je prevažala droge, so v evropskih vodah odkrili leta 2019 v bližini Galicije, pred štirimi meseci pa je španska policija na istem območju zasegla 3,6 tone kokaina.

V ponedeljek je španska policija v izjavi za javnost naznanila, da je izvedla uspešno, a izredno obsežno in zapleteno operacijo. Aretirali so 105 oseb, zasegli 10,4 tone kokaina, 70 vozil in 30 plovil.

Tihotapci so uporabljali različna plovila, nekatera za prevoz drog, druga za dobavo goriva, komunikacijskih naprav in drugih potrebščin. Nekateri so na morju tako ostali po cele mesece in izvedli več uspešnih tihotapskih operacij. V enem letu so v Evropo pripeljali 57 ton kokaina, poroča Guardian.

Preiskovalci so prav tako odkrili, da so mafijske združbe iz južne Španije, Portugalske, Kanarskih otokov in Maroka pripravljene plačati velike vsote denarja, da bi si zagotovile molčečnost sodelujočih. Družini enega od umrlih članov združbe so plačali 12 milijonov evrov, da bi se izognili kakršnikoli povezavi s kaznivimi dejanji, je zapisano na uradni spletni strani španske policije.