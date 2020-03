Policisti iz Slovenije bodo na grško-turški meji še vsaj do maja

Begunci ob zaprti grški meji taborijo v katastrofalnih razmerah. FOTO: Bulent Kilic/AFP

Številni protestniki v Berlinu zahtevajo odprtje meje. FOTO:John Macdougall/AFP

Štirje slovenski policisti so na grško-turški meji v okviru sil za hitro posredovanje Evropske agencije za zunanje meje (Frontex) začeli izvajati pomoč Grčiji pri soočanju z novim begunskim valom. Na območju kopenske meje med državama na severovzhodu Grčije bodo najmanj do 6. maja, lahko pa tudi dlje, če bodo dogodki to zahtevali.Razmere na grško-turški meji so še naprej zaostrene, potem ko je turški predsednikveč tisoč beguncem odprl mejo v Evropo.Grčija se s povečanim pritiskom prebežnikov sooča tako na kopenski meji kot na egejskih otokih. V zadnjih dneh s kopenske meje poročajo o spopadih med begunci, ki se poskušajo prebiti čez mejo, in grškimi policisti, ki so večkrat posredovali s solzivcem in vodnim topom, opazovalci pa poročajo tudi o uporabi strelnega orožja in n elegalnih praksah vračanja beguncev nazaj v Turčijo. Na številne kršitve delovanja obmejnih organov so opozorili tudi člani Frontexa iz Danske.Odprtje meja je v Evropi sprožilo bojazen, da se bo ponovila begunska kriza iz leta 2015. V EU se vrstijo očitki Erdoğanu, da begunce izkorišča za izsiljevanje , da bi zagotovil finančno in politično podporo EU pri uveljavljanju svojih interesov v Siriji in širši regiji. Grčija je na drugi strani deležna kritik zaradi suspenza obravnave prošenj za azil.Grčija je za pomoč zaprosila druge članice EU, ki so ji takoj priskočile na pomoč, med njimi tudi Slovenija. Agencija Frontex pa je na podlagi grške prošnje aktivirala mehanizem za hitro posredovanje na zunanjih mejah EU, tako imenovani Rapid.V skupnem naboru sil Rapid ima Frontex na voljo 1500 pripadnikov, med njimi tudi 35 slovenskih strokovnjakov za nadzor zelene meje, v dogovoru z Atenami pa je agencija na območje kopenske meje med Grčijo in Turčijo poslala sto pripadnikov. Sorazmerno so med njimi štirje slovenski policisti, ki so na območje mejnega prehoda Evros odšli z dvema patruljnima voziloma.Kot so danes za STA pojasnili na notranjem ministrstvu, so izbrani policisti večletni člani nacionalnega nabora z večletnimi delovnimi izkušnjami tako doma kot v tujini in so že sodelovali v številnih napotitvah agencije Frontex v preteklosti.Na območju so začeli delovati v sredo, napotitev pa naj bi se zaključila 6. maja. Možno pa je tudi podaljšanje, odvisno od nadaljnjega razvoja dogodkov na terenu, so še pojasnili na MNZ. V primeru podaljšanja se bodo lahko države same odločile, ali bodo napotitev podaljšale policistom, ki so že na terenu, ali pa bodo poslale nove.