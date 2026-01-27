Policisti rešili 4414 žrtev trgovine z ljudmi; njihove zgodbe so grozljive

Otroci, ki delajo v steklarni v Belizeju, deklica, prodana 73-letnemu moškemu v Salvadorju, osemletni deček, ugrabljen v Mozambiku zaradi trgovine z organi, deklice, ki jih je profesor prisilil k snemanju spolno eksplicitnih videoposnetkov, ženske, ki so jih iz Kolumbije zvabili z zgodbami o boljšem življenju v Španiji, a so jih nato tepli, jim grozili in jih silili v prostitucijo ...

Te grozljive zgodbe so zgodbe le nekaterih od 4414 žrtev trgovine z ljudmi, ki so jih rešili med globalno policijsko operacijo Liberterra III, ki je potekala v 119 državah in ki jo je koordiniral Interpol, poroča hrvaški Večernji list. Operacija je privedla do 3744 aretacij v 119 državah in odkritja približno 13.000 nezakonitih migrantov.

Operacija je potekala po vsem svetu novembra lani, Interpol pa je zdaj objavil njene rezultate, v katerih navaja, da je od 3744 aretacij 1800 osumljenih trgovine z ljudmi in tihotapljenja migrantov. V operaciji je sodelovalo več kot 14.000 policistov, ki so izvajali racije na ciljnih lokacijah in okrepili mejni nadzor, kar je privedlo do 720 preiskav in preiskav, od katerih nekatere še potekajo.

Zaplenjeni dokumenti, denar in orožje med eno od racij v Urugvaju. FOTO: Interpol

»Raven izvršilnih ukrepov kaže na močno sodelovanje, vendar so enako pomembni tudi širši trendi, ki smo jih odkrili. Kriminalne mreže se razvijajo, uporabljajo nove poti, digitalne platforme in ranljive skupine. Prepoznavanje teh vzorcev omogoča organom pregona, da predvidijo grožnje, prej razbijejo mreže in bolje zaščitijo žrtve,« je po pisanju portala Euronews izjavil generalni sekretar Interpola Valdecy Urquiza.

V operaciji je sodelovalo 119 držav; na sliki mejna kontrola v Severni Makedoniji. FOTO: Interpol

Novi kriminalni trendi

Med globalno akcijo so odkrili nekaj novih kriminalnih trendov. V Afriki in Aziji so goljufije, ki jih spodbuja trgovina z ljudmi, resen problem. Ljudi, ki iščejo delo, zvabijo z obljubami, ko pa pripotujejo na cilj, ostanejo brez dokumentov in denarja ter so prisiljeni delati v klicnih centrih, specializiranih za goljufije.

V Burmi so v raciji v samo enem kompleksu našli 450 tovrstnih delavcev. Zasegli so elektronske naprave, povezane z goljufijo, vključno z 18.800 mobilnimi telefoni in več kot 300 računalniki. V Afriki so oblasti v Beninu, Burkini Faso, Kongu, Slonokoščeni obali, Gani, Senegalu in Sierri Leone rešile 200 žrtev piramidne mreže trgovine z ljudmi, razkriti in uničeni pa so bili številni operativni centri, ki so se uporabljali za novačenje in izkoriščanje žrtev, piše Večernji list.

Kontrola na avtobusu v Boliviji FOTO: Interpol

Gre za kriminalno shemo, ki je specifična za Srednjo in Zahodno Afriko, saj vključuje novačenje žrtev, ki jim lažno obljubljajo delo v tujini. Žrtvam pri tem zaračunavajo izjemno visoke provizije, nato pa jih prisilijo, da v shemo zvabijo še prijatelje ali družinske člane v zameno za boljše pogoje suženjskega dela.

Nekazonite migracije so spremljali tudi z droni; posnetek je iz Moldavije. FOTO: Interpol

Med globalno operacijo so odkrili tudi primere spolnega izkoriščanja in trgovine z ljudmi za krajo organov. Interpol opozarja, da sta tihotapljenje migrantov in trgovina z ljudmi tesno povezana.

S temi vrstami kriminala so povezana tudi druga kazniva dejanja, kot so ponarejanje dokumentov, pranje denarja in trgovina z mamili, preiskovalci pa vse pogosteje uporabljajo internet in družbene medije za odkrivanje in spremljanje tihotapskih mrež, poroča Euronews.

V globalni operaciji je po pisanju Večernjega lista sodelovala tudi hrvaška policija, ki je odkrila 46 nezakonitih migrantov in aretirala sedem oseb, osumljenih tihotapljenja ljudi. Identificirali so tudi tri morebitne žrtve trgovine z ljudmi. Na odgovor slovenske policije o rezultatih operacije pri nas še čakamo.