Politični direndaj v zelenem prividu Bruslja

BRUSELJ Novo mestno pridobitev belgijski mediji razglašajo kar za kozmopolitski tempelj kulinarike. V središču Bruslja, blizu znamenite opere La Monnaie, v nekdanjih prostorih banke že nekaj tednov deluje nekakšna »odprta kuhna« pod streho z imenom Wolf.Na 3000 kvadratnih metrih od poldneva do nočnih ur deluje poldrugi ducat restavracij, mikropivovarna, trgovina z bio izdelki. Druga ob drugi so indijska, sirska, etiop­ska, belgijska, morska kuhinja. Restavracije imajo imena, kot so Knees To Chin, Bollyfood Stories ali Hanoi Station.Jedi je mogoče naročiti kar s spletno aplikacijo. Pripravljen je prostor za počitek, ki se, seveda, ...