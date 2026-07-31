Politični konflikt vdira v vsakdanja življenja

Policijsko nasilje v Srbiji se ne kaže več le v suhoparnih poročilih o protestih, temveč vse bolj vdira v intimni vsakdan ljudi, kar prikazujet novi film mladega slovenskega ustvarjalca. Raziskava, po kateri bi študentsko listo na volitvah podprlo 39,6 odstotka volivcev, več kot trenutno vladajočo SNS, kaže, kako globoko je upor študentov premešal politično in družbeno ravnovesje, hkrati pa odpira vprašanje, kaj tak preobrat pomeni za prihodnost Srbije. V tem ozračju nastaja kratki film Komšija (Sosed) slovenskega študenta režije Dana Grabnarja, ki z zgolj 500 evri proračuna uspe boleče prepričljivo prikazati prizore protestov in žandarskega nasilja. Grabnar med drugim pojasni, kako so snemali v strahu pred oblastmi, kakšno ceno plačujejo študenti in zakaj je beograjsko uporniško gibanje videti kot vulkan.