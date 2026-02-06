Obisk Bruslja v Ljubljani: So se komisarji vmešavali v predvolilno kampanjo?

Udeležba treh članov komisarskega kolegija Ursule von der Leyen na političnih dogodkih v Ljubljani je v Bruslju sprožila nekaj razprav, kaj je komisarjem sploh dovoljeno, zlasti v predvolilnem času v državah članicah. A na sedežu evropske komisije v bruseljski palači Berlaymont niso ugotovili nobenih spornih zadev.

V skupini EPP so zavrnili razlage o sodelovanju komisarjev v predvolilni kampanji SDS. Ljubljansko zasedanje je bilo interni dogodek njihove skupine. Ker je tudi komisarka Marta Kos sodelovala na dogodku skupine Renew istega dne v Ljubljani, naj bi bilo vzrokov za kritike iz vrst liberalcev in socialistov še manj.