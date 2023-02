Politični prepiri zaradi kitajskega balona

V nadaljevanju preberite:

Po sestrelitvi kitajskega vohunskega balona je za Američane slaba tolažba, da se jim najbrž ni več treba bati invazije nezem­ljanov. Iz Pentagona so v minulih letih namigovali na NLP-je na nebu, zdaj pa je mogoče vsaj o nekaterih domnevati kitajsko ozadje, podobno balonu, ki so ga odkrili minuli teden. O prejšnjih takšnih vohunjenjih menda ni bila obveščena niti vladajoča politika, zato so v ZDA vse glasnejši dvomi o obvladovanju največjega strateškega izziva, ki ga predstavljajo diktature z željo po ­prevladi na svetu.