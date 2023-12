Politični stres z bruseljsko lazanjo

V pismu iz Bruslja preberite:

V dneh pred božičnimi prazniki uradništvo odpotuje in Bruselj se hitro izprazni. V večernih urah je v mraku in rahlem dežju okoli Schumanovega krožišča, središča evropske četrti, še bolj puščobno. Območje krožišča so novembra začeli obnavljati in po načrtih naj bi v dveh letih tu nastala sodobna urbana agora.

Tudi evropski parlament je sredi priprav na velika obnovitvena dela v svojih prostorih v Bruslju, ki se bodo začela leta 2025 in bodo predvidoma trajala pet let. Vsekakor se bodo karte v Bruslju prihodnje lto premešale na novo. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen sploh še ni napovedala, ali bo šla še v eno bitko za položaj.