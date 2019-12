Politični viharček zaradi Barrona Trumpa

Barron Trump s svojima staršema. Foto Tom Brenner Reuters

New York – Srinočnje pričanje profesorjev ustavnega prava v odboru ameriškega predstavniškega doma, ki je pristojen za pisanje obtožnice proti predsedniku, se je v veliki meri vrtelo okrog ustanovnih očetov ZDA kotin drugi, v razgretem političnem ozračju ZDA pa tudi okrog –. Zaradi omembe svojega sina se je močno razjezila ameriška prva dama slovenskega roduStanfordska profesorica ustavnega pravan, ki so jo demokrati skupaj s harvardskim kolegominiz pravne fakultete Univerze Severne Karoline povabili v pravosodni odbor predstavniškega doma, je razjezila z izavo, da lahko predsednik svojega sina imenuje Barron, a mu ustava prepoveduje, da bi ga naredil za barona. Samo ponoreli levičarji lahko vlečejo trinajstletnega otroka v razreševalni nesmisel,pa je prepovedano omenjati, se je razjezila predstavnica za tisk republikanske predvolilne kampanje Kayleigh McEnany. »Ogabno.«Kmalu se je javila tudi Barronova mama Melania in še med vračanjem iz Londona, kjer je potekal vrh vojaške zveze Nato, iz predsedniškega letala Air Force One tvitala, da si mladoletni otrok zasluži zasebnost: »Pamela Karlan, sram vas je lahko zaradi zelo jeznega in očitno pristranskega govorjenja ter zlorabe otroka za to.« Karlanova se je kmalu zatem opravičila, a tudi dodala, da bi si sama želela predsednikovega opravičila za vse, kar je naredil narobe. Trump je raje po Twitterju pripomnil, da so očitno izven dosega samo otroci levičarjev, pa četudi so stari petdeset let. S tem je namigoval na Hunterja Bidna, ki je bil skupaj z očetom nekdanjim podpredsednikom ZDA povod za njegove prošnje ukrajinskemu predsedniku, naj sproži preiskavo, s tem pa tudi za proces razreševanja.