Porazno politično spopadanje z epidemijo

Bitka za Pariz



Vse drugače

Še pred dnevi je francoski predsednikprecej sproščeno govoril o koronavirusu, zdaj je morda le spregledal, da je vrag vzel šalo. Tako kot večina evropskih držav tudi Francija drsi v mračni scenarij po italijansko in zato ustavlja javno življenje. A še včeraj so imeli lokalne volitve in na njih, kot se je bati, po nepotrebnem porabili na hektolitre razkužila in druge zaščitne opreme, ki je bodo v prihodnjih dneh, tednih, celo mesecih še kako potrebovali.Posnetki z volišč kažejo, da si visoka francoska politika – predsedniški par Macron in predsednik vlade– ni nadela niti zaščitnih mask. Vsaj simbolno bi bilo to nujno, kajti preventivno samodisciplinirati 66-milijonski francoski narod, ki ima v sebi vgrajeno revolucijo in del katerega živi izjemno slabo, ne bo preprosto. Toda če sodimo po nizki, komaj 46-odstotni volilni udeležbi, je del javnosti že prisluhnil zdravniški stroki in odgovorno ostal doma, k čemur zdaj končno poziva tudi Elizejska palača.​Politika ne zmore iz svoje kože, zdravstvena kriza gor ali dol, v Parizu, denimo, je ujela veter v jadro sedanja županja, iz katere bližine upajo, da bo drugi krog že v nedeljo. Socialistko so volivci v prvem krogu podprli z 29,3 odstotka glasov, sledita ji nekdanja ministrica za pravosodje(22,7 odstotka) iz vrst Republikancev iniz macronistične Republike, naprej. Razkorak med prvima dvema damama rahlo preseneča, kajti predvolilne ankete so ju postavljale bliže drugo k drugi, po nekaterih je imela celo prednost konservativka.Hidalgojeva je med dosedanjim vodenjem Pariza številne Francoze precej vznemirjala s ponesrečenimi projekti, kot so električni skiroji in avtomobili (Autolib') ter mestna kolesa Vélib, a očitno se ji je izplačalo predvolilno osredotočanje na ekologijo in socialo. Kakor da se ne zavedajo resnosti razmer, povezanih s covidom-19, si zdaj v njenem taboru želijo, da bi bil kljub epidemiji koronavirusa drugi krog čim prej, nikakor pa naj ne bi zaradi nizke volilne udeležbe rezultate prvega kroga razveljavili.​Tekmica Rachida Dati, ki je doslej nastopala zelo napadalno ter se je osredotočala na čistočo in varnost v Parizu, kajpada še ne more vreči puške v koruzo, čeprav ima, kot pravijo analitiki, malo možnosti, da bi zasedla prvi stol v mestu – vendarle je Pariz tradicionalno v rokah levice. Kako bo z lokalnimi volitvami v resnici, naj bi predsednik vlade pojasnil v zelo kratkem.Medtem ko tudi Francija, kakor druge države po Evropi in svetu, doživlja koronavirusno eksplozijo in se ustavlja življenje – uradno potrjenih okužb je vsaj 5423 in mrtvih 127 –, je po začetni francoski sproščenosti pričakovati pomik k izjemno radikalnim ukrepom, po vojaško zapovedano ostajanje doma in obvezna prekinitev socialnih stikov. Kako to doseči pri uporniških Francozih in, denimo, v gosto naseljenem Parizu, sploh v socialno ogroženih predmestjih, kjer se v majhnih stanovanjih stiskajo tudi zelo velike družine, bo izjemno hud izziv za macronistično politiko. Predsednik, čigar najtežja naloga v mandatu bo koronavirus, bo nocoj spet po televiziji nagovoril državljane, že opoldne se je znova sestal svet za nacionalno varnost.