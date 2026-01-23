Politico: EPP bo kaznovala Zvera zaradi neposlušnosti

Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) bo kaznovala pet poslancev iz svojih vrst, ki na četrtkovem glasovanju o nezaupnici evropski komisiji niso upoštevali smernic skupine, naj glasujejo proti nezaupnici, danes poroča bruseljski spletni medij Politico. Med njimi tudi slovenskega evroposlanca Milana Zvera (EPP/SDS).

Kot navajajo v novičniku, bodo najverjetneje soočeni s prepovedjo javnega govorjenja v parlamentu in vodenja pogajanj.

Predlog nezaupnice, ki ga je vložila skrajna desnica v evropskem parlamentu zaradi sklenitve trgovinskega sporazuma med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur, je bil že četrti za drugo evropsko komisijo pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen iz vrst EPP, ki je mandat nastopila decembra 2024. Vse štiri predloge nezaupnic je evropski parlament zavrnil.

Kot ugotavlja Politico, se podpora predsednici komisije na papirju povečuje – ob vsakem glasovanju o nezaupnici je dobila več glasov v svojo korist. V četrtek jo je podprlo 390 poslancev, kar po pisanju Politica kaže, da so evroposlanci bodisi utrujeni od predlogov nezaupnic skrajne desnice bodisi ne želijo destabilizirati EU v časih, ko Evropo pretresajo številne krize.

Predlog nezaupnice proti šefinji je bil že četrti. Vzdržalo se je ali proti je bilo pet poslancev iz vrst EPP. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Med razlogi, da tudi tokratni predlog nezaupnice ni dobil zadostne podpore, je dejstvo, da ga je vložila skrajna desnica, zato so nezadovoljni poslanci iz sredine in levice glasovali proti njemu. Drugi dejavnik je, da je EPP ta teden uvedla strožje kazni za tiste, ki pri takih glasovanjih kršijo smernice skupine, kar je nekatere poslance EPP, ki so sicer kritični do von der Leynove, odvrnilo od podpore nezaupnici, piše Politico.

Kljub strožjim pravilom je pet poslancev iz vrst EPP glasovalo ali proti Ursuli von der Leyen ali se vzdržalo. Glasovanja so se poleg Zvera vzdržali še Sander Smit iz Nizozemske ter Lorant Vincze in Iuliu Winkler iz Romunije, proti pa je glasovala Jessika van Leeuwen.

Zaradi tega v naslednjih šestih mesecih verjetno ne bodo smeli nastopiti za govornico v parlamentu in voditi pogajanj v zvezi s katerim koli zakonodajnim dokumentom ali resolucijo, še poroča bruseljski spletni medij.

STA je v zvezi s tem naslovila vprašanja na poslanca Zvera. Odgovore še čaka.