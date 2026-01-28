  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    Robert Fico je na omrežju X danes danes zanikal navedbe Politica. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters 
    R. I.
    28. 1. 2026 | 11:25
    28. 1. 2026 | 11:43
    2:54
    Slovaški premier Robert Fico, veliki zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na vrhu voditeljev Evropske unije prejšnji teden izrazil zaskrbljenost nad tem, kako se je Trump pred tem pogovarjal z njim. Politico poroča, da je Fica duševno stanje ameriškega predsednika naravnost šokiralo. 

    Fico je sicer eden od redkih evropskih voditeljev, ki podpira Trumpova stališča glede odnosa z Evropo. Dva neimenovana diplomata sta po poročanju Politica povedala, da je bil slovaški premier 17. januarja v Mar-a-Lagu zaskrbljen nad stanjem ameriškega predsednika in da je o Trumpu povedal, da »je deloval nevaren«. 

    Pogovor Fica in preostalih voditeljev je potekal 22. januarja v Bruslju ob robu izrednega vrha Evropske unije, na katerem so razpravljali o transatlantskih odnosih po Trumpovih grožnjah Grenlandiji. Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju z nekaterimi voditelji in visokimi evropskimi uradniki. 

    Pri Politicu so diplomatom, ki so bili pripravljeni spregovoriti o Ficovih opazkah, zagotovili anonimnost. Prihajajo iz štirih različnih vlad, peti sogovornik je visoki uradnik Evropske unije. Vsi so poudarili, da ne vedo, kaj je Trump povedal Ficu, da se je ta nato odzval z zaskrbljenostjo oziroma ogorčenostjo. 

    Da je Fico eden od Trumpovih podpornikov, po pisanju Politica vse skupaj postavi v novo perspektivo. Slovaški premier je namreč po obisku v Mar-a-Lagu hvalil svoj odnos z ameriškim predsednikom in podprl ameriški pristop k rusko-ukrajinski vojni. Pred enim letom je Fico Američane nagovoril, rekoč, da dela Trump veliko uslugo Evropi. 

    Fico je na omrežju X danes zanikal navedbe Politica in zatrdil, da »ni nihče ničesar slišal, videl, da ni prič, pa to kljub temu ne prepreči Politicu objavljanja laži«. Zapisal je še, da na neformalnem vrhu v Bruslju ni govoril, da se s številnimi Trumpovimi potezami strinja, z nekaterimi pa ne, in da je celo pričakoval odpoved obiska v ZDA, potem ko je ostro kritiziral dogajanje v Venezueli. 

    Tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly je pisanje Politica zavrnila kot laž evropskih diplomatov, ki poskušajo postati pomembni, in srečanje v Mar-a-Lagu opisala kot pozitivno in produktivno. 

    Več iz teme

    Robert Ficodonald trumoSlovaškaZDA

