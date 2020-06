Politika in zdravstvo, med njima pa covid-19

Francoska igralka Mylène Demongeot­ je med srečneži, ki so kljub starosti – 84 let ima – in slabemu zdravstvenemu stanju – premagala je raka – preboleli covid-19. Mnogi niso premagali novega koronavirusa, njej pa je uspelo, za kar se je javno zahvalila Didieru­ Raoultu, kontroverznemu infektologu iz Marseilla, in njegovi za mnoge sporni metodi zdravljenja s hidroksiklorokinom.Didier Raoult razdvaja v Franciji in odmeva po svetu, tako v zdravniških kot političnih krogih: od predsednika Emmanuela Macrona, ki želi »prisluhniti vsem znanstvenim mnenjem«, do Donalda Trumpa, ki se je hvalil, kako preventivno jemlje ...