Politika miri: Evropi ne grozi bančni potres

Pretresi na finančnih trgih, predvsem v zvezi s tveganji za evropske banke, postajajo žgoče vprašanje za EU. Predsednica ECB Christine Lagarde in vodja evrske skupine Paschal Donohoe sta predstavila voditeljem analizo stanja v bančnem sistemu na stari celini, predvsem razlike z zadnjimi primeri v Švici in ZDA. Evropski sistem naj bi imel zdrave temelje in posamezne motnje ga ne morejo destabilizirati.

Kot je po vrhu povedal premier Robert Golob, ima Slovenija enako usodo kot evrsko območje. Za slovenski bančni sistem sta značilni visoka likvidnost in kapitalska ustreznost. Tudi za evropske banke ne vidi težav. Zaradi pravil, ki veljajo v evropskem bančnem sistemu, ki so bistveno bolj stroga od pravil v Švici in ZDA, smo lahko v resnici mirni, je povedal.