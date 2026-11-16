Poljaki zaradi suma pripravljanja terorističnih napadov aretirali tri najstnike

Poljski obveščevalci so aretirali tri najstnike, osumljene pripravljanja terorističnih napadov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočil minister Tomasz Siemoniak, pristojen za obveščevalne službe.

Kot je pojasnil, dva 17-letnika in en 16-letnik »niso le širili nacistične in fašistične ideologije, ampak so se že ukvarjali s pripravljanjem dejanj, ki sodijo v okvir terorizma«.

Našli kemikalije, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za eksplozive

Povedal je še, da sta 17-letnika prek spletnih klepetalnic izmenjavala informacije o tem, kako doma izdelati eksplozivna sredstva in strelno orožje. Na domu enega od aretiranih so našli kemikalije, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za izdelavo eksplozivov.

Sodišče je za oba 17-letnika odredilo preventivni pripor, za 16-letnika pa namestitev v zavod za mladoletne. Preiskava še poteka.

Poljska je še vedno v šoku zaradi pokola 7. novembra v Krakovu, kjer je 24-letni Poljak naključno ubil šest ljudi, potem ko je umoril svoje starše in sestro. Po navedbah oblasti je storilca morda navdihnil norveški neonacist Anders Behring Breivik.

V petek pa so v Vroclavu prijeli Ukrajinca, stara 18 in 19 let, ki sta z balkona kričala, da sta terorista in da imata bombo. Dan zatem so ju izgnali v Ukrajino.