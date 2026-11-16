  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Poljaki zaradi suma pripravljanja terorističnih napadov aretirali tri najstnike

    Dva 17-letnika in en 16-letnik niso le širili nacistične in fašistične ideologije, ampak so se ukvarjali s pripravljanjem dejanj, ki sodijo v okvir terorizma.
    Po besedah poljskega notranjega ministra Tomasza Siemoniaka  so se najstniki že ukvarjali s pripravljanjem dejanj, ki sodijo v okvir terorizma. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Galerija
    Po besedah poljskega notranjega ministra Tomasza Siemoniaka  so se najstniki že ukvarjali s pripravljanjem dejanj, ki sodijo v okvir terorizma. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    STA
    16. 11. 2026 | 16:11
    16. 11. 2026 | 16:18
    1:57
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Poljski obveščevalci so aretirali tri najstnike, osumljene pripravljanja terorističnih napadov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočil minister Tomasz Siemoniak, pristojen za obveščevalne službe.

    image_alt
    Med napadom v Krakovu tudi Slovenci, ptujski dijaki v bližini kraja dogodka

    Kot je pojasnil, dva 17-letnika in en 16-letnik »niso le širili nacistične in fašistične ideologije, ampak so se že ukvarjali s pripravljanjem dejanj, ki sodijo v okvir terorizma«.

    Našli kemikalije, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za eksplozive

    Povedal je še, da sta 17-letnika prek spletnih klepetalnic izmenjavala informacije o tem, kako doma izdelati eksplozivna sredstva in strelno orožje. Na domu enega od aretiranih so našli kemikalije, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za izdelavo eksplozivov.

    Sodišče je za oba 17-letnika odredilo preventivni pripor, za 16-letnika pa namestitev v zavod za mladoletne. Preiskava še poteka.

    Poljska je še vedno v šoku zaradi pokola 7. novembra v Krakovu, kjer je 24-letni Poljak naključno ubil šest ljudi, potem ko je umoril svoje starše in sestro. Po navedbah oblasti je storilca morda navdihnil norveški neonacist Anders Behring Breivik.

    V petek pa so v Vroclavu prijeli Ukrajinca, stara 18 in 19 let, ki sta z balkona kričala, da sta terorista in da imata bombo. Dan zatem so ju izgnali v Ukrajino.

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Šest županov z izjemno velikim padcem podpore

    V Bohinju je Jože Sodja zbral skoraj polovico manj glasov kot njegov tekmec, v Kobaridu in Hrastniku pa sta dosedanja župana daleč od zmag iz leta 2022.
    Pija Kapitanovič 16. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lokalne volitve

    Rakovec izgubil, Černe in Irena Dolenc v drugi krog

    Drugi krog in zelo tesen izid so napovedovale že javnomnenjske raziskave.
    15. 11. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kdo vodi v vaši občini? Preverite aktualne volilne rezultate

    Izberite občino in spremljajte razmerje med kandidati ter sprotno spreminjanje volilnih izidov.
    15. 11. 2026 | 22:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lokalne volitve

    Hud poraz Resnice v Kranju, tudi Demokrati in Svoboda ne bodo pekli tort

    SDS je število svetniških mest povečala za 84 in jih ima tako zdaj 667.
    Anja Intihar 16. 11. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V sosednji državi uvedli nov način preverjanja kupcev

    BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Milijoni izdelkov, stotine trgovcev in nov način spletne prodaje

    Kupci danes pričakujejo, da bodo na spletu našli vse, kar potrebujejo. Od oblačil in pohištva do tehnologije, gospodinjskih pripomočkov in drugih izdelkov.
    16. 11. 2026 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODATKI

    Vaši podatki so morda v Frankfurtu, ali pa precej dlje. Kdo vse dostopa do njih?

    Naši podatki so razpršeni po številnih strežnikih, ki so lahko tudi na drugem koncu sveta. Pa sploh vemo, kdo jih hrani in zakaj je pomembno, kje se nahajajo?
    16. 11. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj bo z družino, če nenadoma ostane brez enega prihodka?

    Dober odnos z zaposlenimi med drugim gradimo z odločitvami, ki upoštevajo njihovo življenje zunaj službe.
    Promo Delo 16. 11. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    RLS: V zadnjem letu in pol je rast eksplodirala

    Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2023 je Delova zvezda postalo podjetje RLS Merilna tehnika.
    Milka Bizovičar 16. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    10 let Delovih podjetniških zvezd

    Unichem: Od Vrhnike do Latinske Amerike in Afrike, zdaj pa še v Azijo

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2025 je zvezda v kategoriji MSP postal Unichem.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2018

    Polycom: Z največjim poslom v zgodovini vstopajo v novo poglavje

    Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2018 je Delova zvezda postalo podjetje Polycom.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2019

    Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Več iz teme

    PoljskapreiskavaTomasz Siemoniakterorizem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Superjahta

    Tehnološki čudež zapušča Tržaški zaliv

    Italijanska država je za njeno vzdrževanje doslej plačevala več kot 40 milijonov evrov na leto.
    Boris Šuligoj 16. 11. 2026 | 17:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Strokovna revija: Objavljamo članke, ki jih ustvari umetna inteligenca

    Če se najboljši človeški in AI-recenzenti strinjajo, da članek dosega zastavljene standarde, zakaj bi ga zavrnili?
    16. 11. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Video
    Razno
    Delo brifing

    Teorija iger: Kako lahko Janković zmaga, če ga 65 odstotkov volivcev ni podprlo? (VIDEO)

    Čeprav Zorana Jankovića v prvem krogu ni podprlo 65 odstotkov volivcev, ima aktualni župan več možnih poti do zmage. Predstavljamo štiri scenarije, v katerih lahko odločajo politične razlike, razdeljenost njegovih nasprotnikov in volilna udeležba.
    Gregor Knafelc, Daniel Fazlić 16. 11. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Video
    Razno
    Delo brifing.

    Teorija iger: Pet poti do zmage Luke Mesca v drugem krogu ljubljanskih volitev

    Luka Mesec je v prvem krogu za Zoranom Jankovićem zaostal za skoraj deset odstotnih točk, a ima kljub temu več možnih poti do zmage.
    Gregor Knafelc, Daniel Fazlić 16. 11. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zagreb

    Nove aretacije po smrti pacienta: aretirali zdravnico, medicinski sestri in tehnika

    Zaradi suma umora pacienta, ki naj bi umrl zaradi čezmerne uporabe sile zdravstvenega osebja, so že od prej v priporu štirje zdravstveni tehniki.
    16. 11. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Video
    Razno
    Delo brifing

    Teorija iger: Kako lahko Janković zmaga, če ga 65 odstotkov volivcev ni podprlo? (VIDEO)

    Čeprav Zorana Jankovića v prvem krogu ni podprlo 65 odstotkov volivcev, ima aktualni župan več možnih poti do zmage. Predstavljamo štiri scenarije, v katerih lahko odločajo politične razlike, razdeljenost njegovih nasprotnikov in volilna udeležba.
    Gregor Knafelc, Daniel Fazlić 16. 11. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Video
    Razno
    Delo brifing.

    Teorija iger: Pet poti do zmage Luke Mesca v drugem krogu ljubljanskih volitev

    Luka Mesec je v prvem krogu za Zoranom Jankovićem zaostal za skoraj deset odstotnih točk, a ima kljub temu več možnih poti do zmage.
    Gregor Knafelc, Daniel Fazlić 16. 11. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zagreb

    Nove aretacije po smrti pacienta: aretirali zdravnico, medicinski sestri in tehnika

    Zaradi suma umora pacienta, ki naj bi umrl zaradi čezmerne uporabe sile zdravstvenega osebja, so že od prej v priporu štirje zdravstveni tehniki.
    16. 11. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Iz majhne delavnice je zrasel velikan, ki posluje v več kot 60 državah

    V sodobnem okolju je mednarodno poslovanje eden najpomembnejših dejavnikov rasti in konkurenčnosti podjetij.
    Promo Delo 16. 11. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejele nagrado za najboljšo novost na svetu

    S povezovanjem vlakov, avtobusov in drugih prevozov Slovenske železnice širijo možnosti za trajnostno mobilnost potnikov.
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Jug Slovenije – raj za posel?

    Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo.
    Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko na mizo postavimo nekaj posebnega: gurmanski navdih za praznične dni

    Prazniki so čas, ko si radi privoščimo nekaj več. Nekaj posebnega, drugačnega, morda tudi malce razkošnega.
    16. 11. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    PLATFORMA

    Hrvati razvili nekaj, kar uporablja že skoraj dva milijona ljudi

    Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRIHODNOST

    Je to res mogoče? To je scenarij za leto 2028

    Umetna inteligenca bo lahko prevzela številna opravila, predvidevala težave in zaposlenim olajšala delo. Kaj pa bo podjetje potrebovalo, da bo to delovalo?
    16. 11. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Vzdržljivost prepogljivega telefona: kaj preveri proizvajalec in kaj kupec

    Pri prepogljivem telefonu se poleg zmogljivosti in kamere zastavi vprašanje: bosta upogljiv zaslon in tečaj zdržala leta vsakodnevnega odpiranja in zapiranja?
    Promo Delo 16. 11. 2026 | 13:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V raziskave vložili 16 milijard dolarjev. Kaj razvijajo?

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot 16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju in sodobnim poslovnim rešitvam.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo