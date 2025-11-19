Poljaki za napad na železnico obtožili Rusijo, danes zaprti dve letališči

Poljski premier Donald Tusk je dejal, da so ruske obveščevalne službe organizirale eksplozijo na železniški progi, po kateri poteka prevoz pomoči v Ukrajino. Napad sta domnevno izvedla dva ukrajinska državljana, ki delujeta kot ruska agenta.

»Storilca sta dva ukrajinska državljana, ki že dlje časa sodelujeta z ruskimi obveščevalnimi službami. Njuna identiteta nam je znana,« je Tusk povedal poslancem v parlamentu v Varšavi. Njuni imeni nista bila razkriti.

Vlada je že pred tem sporočila, da dokazi kažejo, da je za sabotažo kriva Rusija. Po besedah vladnega govorca vse kaže, da je za incident odgovorna ruska tajna služba.

V ponedeljek je Tusk napad označil za »neprecedenčno sabotažo«. Kot smo poročali, je bila razstreljena proga, ki povezuje Varšavo z ukrajinsko mejo, poškodovan pa je bil tudi drug odsek na južni strani.

Poljske oblasti so sporočile, da dokazi kažejo, da je za sabotažo kriva Rusija. FOTO: Reuters

Tožilstvo je sporočilo, da gre za »dejanja, ki so povzročila neposredno nevarnost ter ogrozila življenja, zdravje ljudi in premoženje v večjem obsegu«.

Obrambni minister Władysław Kosiniak-Kamysz je za Radio Zet povedal, da preiskujejo tudi kamero, najdeno blizu poškodovanih tirov med Varšavo in Lublinom. Vojska dodatno preverja varnost železnic in ključne infrastrukture na vzhodu države.

V prvem incidentu je eksplozija poškodovala tire pri vasi Mika okoli sto kilometrov jugovzhodno od Varšave. V ločenem incidentu so bile uničene še daljnovodne napeljave v bližini Puława 50 kilometrov od Lublina. Potniški vlaki so morali tam zaustaviti promet, poškodovan ni bil nihče.

»Eksplozija je bila najverjetneje namenjena razstrelitvi vlaka,« je še dejal Tusk. Poškodbe na obeh lokacijah so že sanirane.

Zaradi napadov ob meji zaprti letališči

Rusija je že tretjo noč zapored izvedla obsežen napad z droni in raketami na Ukrajino, pri čemer je bilo ubitih najmanj deset ljudi, več deset pa ranjenih. Najhuje je bilo v Harkovu, kjer so napadi povzročili požare in zadeli najmanj 16 stanovanjskih stavb ter drugo civilno infrastrukturo. V Ternopilu na zahodu Ukrajine je po zadetku dveh devetnadstropnih blokov umrlo deset ljudi, ranjenih pa je 37, med njimi 12 otrok.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X poudaril, da je Rusija izstrelila več kot 470 dronov in 48 raket ter znova pozval Zahod k večjemu pritisku na Moskvo. Napad je med drugim poškodoval energetske objekte v regiji Lvov.

Napadi so povzročili tudi odziv na Poljskem, ki je začasno zaprla letališči v Lublinu in Rzeszówu ter v zrak poslala lovce, da bi zaščitila svoj zračni prostor. Podobno je ravnala Romunija, potem ko je dron prečkal njen zračni prostor.