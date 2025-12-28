Poljska bo v sistem zaščite zračnega prostora vložila dve milijardi evrov

Poljska namerava v dveh letih dokončati nov sistem zračne obrambe proti brezpilotnim letalnikom ob svojih vzhodnih mejah, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Cezary Tomczyk. Odločitev sledi obsežnemu vdoru ruskih brezpilotnikov v poljski zračni prostor, ko je bilo zaradi incidentov zaprtih več letališč. Poljska se je odzvala z vzletelom lovcev, na tleh pa je zaradi dronov nastala tudi materialna škoda.

»Prve zmogljivosti pričakujemo v približno šestih mesecih, morda celo prej. Celoten sistem bo dokončan v 24 mesecih,« je Tomczyk povedal v pogovoru za Guardian. Novi sistemi bodo vključeni v že obstoječo obrambno linijo, zgrajeno pred desetletjem, in bodo večplastni, od strojnic in topov do raketnih sistemov ter opreme za motenje dronov.

Nekateri deli obrambe bodo namenjeni izključno skrajnim oziroma vojnim razmeram. »Večcevne strojnice je v miru težko uporabljati, saj vse, kar poleti v zrak, tudi pade nazaj,« je opozoril Tomczyk.

Septembra je v poljski zračni prostor vstopilo več kot ducat domnevno ruskih dronov. Zunanji minister Radosław Sikorski je takrat dejal, da so bili napadi – droni niso nosili streliva – poskus Rusije, da Poljsko »preizkusi, ne da bi sprožila vojno«.

Projekt, vreden več kot dve milijardi evrov, bo večinoma financiran iz evropskih sredstev v okviru obrambnega posojilnega programa SAFE (Security Action for Europe), del pa bo prispeval državni proračun. Čeprav noben protidronski sistem ne more popolnoma preprečiti množičnih napadov, kakršnim je izpostavljena Ukrajina, države na vzhodnem robu EU pospešeno nadgrajujejo svojo obrambo.

Sredi decembra je Poljska predstavila tudi raketni sistem Patriot 37,. raketna eskadrilja zračne obrambe (na fotografiji). FOTO: Reuters

Poljski obrambni minister Vladislav Kosiniak-Kamysz je na slovesnosti v sredini decembra razglasil tudi polno bojno pripravljenost raketnih sistemov Patriot 37,. raketne eskadrilje zračne obrambe, opremljenih z integriranim bojnim poveljniškim sistemom (IBCS), ki bo vključena v nacionalni in zavezniški sistem zračne obrambe.

Poljska se v skoraj štirih letih vojne v Ukrajini vse bolj pripravlja na krizne razmere. Oblasti poročajo o porastu sabotaž in požigov, ki jih povezujejo z ruskimi obveščevalnimi službami, hkrati pa načrtujejo usposabljanje več sto tisoč državljanov za preživetvene veščine in prostovoljno vojaško urjenje.

Poleg protidronskega zidu Varšava utrjuje tudi kopenske meje z Belorusijo in rusko enklavo Kaliningrad v okviru projekta Vzhodni ščit. V vsaki obmejni občini bodo vzpostavili logistična središča z opremo za hitro zaporo meje, pripravljeno za uporabo v nekaj urah.

»Dokler se Ukrajina brani in se bori proti Rusiji, Evropa v klasičnem smislu ni v vojni,« je dejal Tomczyk. »A soočali se bomo s provokacijami in sabotažami. Če bi Zahod dovolil rusko zmago v Ukrajini, bi se lahko Kremelj kmalu ozrl tudi proti Evropi.«